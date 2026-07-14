El Unicaja anuncia el fichaje de Ignas Brazdeikis, un exjugador de la NBA que llega a Málaga desde el Zalgiris

Las claves

Las claves Generado con IA El Unicaja ha fichado al alero lituano-canadiense Ignas Brazdeikis, de 27 años y 2,01 metros, procedente del Zalgiris de Kaunas. Brazdeikis cuenta con experiencia en la Euroliga y en la NBA, donde jugó con New York Knicks, Philadelphia 76ers y Orlando Magic. En el Zalgiris y Olympiacos ha conquistado títulos nacionales e individuales, como el MVP de la Copa Rey Mindaugas 2025. Internacional con Lituania, debutó en el Eurobasket 2022 y participó en el Mundial 2023, destacando por su polivalencia y físico.

Nueva incorporación en el Unicaja Baloncesto. El equipo ha alcanzado un acuerdo para el fichaje del alero lituano-canadiense Ignas Brazdeikis (27 años, 2,01 metros) para la próxima temporada.

Este jugador, según ha informado el equipo en un comunicado, pese a su juventud, posee una destacada trayectoria en la que ha formado parte de equipos tanto de la Euroliga como de la NBA.

El exterior, internacional con la selección de Lituania, llega procedente del Zalgiris de Kaunas, donde ha jugado los dos últimos cursos. Hay que destacar también que Brazdeikis es uno de los aleros clásicos de las últimas cuatro temporadas de la Euroliga, que ha disputado con el conjunto de Kaunas (2022-23, 2024-25 y 2025-26) y con el Olympiacos de Grecia (2023-24).

Formado en Michigan (NCAA) y experiencia NBA

Ignas Brazdeikis comenzó sus pasos en la prestigiosa Universidad de Michigan de la NCAA estadounidense, en la que cuajó un gran año en la temporada 2018-19, siendo elegido para el segundo equipo All-Big Ten de 2019, nombrado Novato del Año de la Big Ten e incluido en el equipo ideal de novatos de la Big Ten. Ese gran rendimiento en su único año universitario le valió para ser elegido en el puesto 47 de la segunda ronda del Draft 2019 de la NBA por los Sacramento Kings, aunque sus derechos fueron traspasados a los New York Knicks.

En la "Gran Manzana" inició su trayectoria en la NBA, en la que estuvo durante casi dos temporadas completas (2019-21), en las que también disputó minutos en el Westchester Knicks, equipo de la NBA G-League vinculado a esta franquicia. En marzo de 2021 fue traspasado a los Philadelphia 76ers, en el que solo disputó un partido.

Semanas más tarde se uniría a los Orlando Magic hasta el final del curso, logrando 11,1 puntos, 5,1 rebotes y 2 asistencias en los ocho partidos que jugó. Una vez concluida la temporada, firmó un contrato dual con la franquicia de Florida, lo que le permitió disputar en la 2021-22 42 encuentros tanto con los Magic -en los que promedió 5 tantos y 1,7 rebotes en 12,8 minutos- como con los Lakeland Magic de la NBA G-League.

Rumbo a Europa

Tras esta última experiencia norteamericana dio el salto a Europa para formar parte del Zalgiris de su Kaunas natal. En la ciudad báltica estuvo en el curso 2022-23, cuajando una buena temporada tanto en la liga lituana (competición que conquistó junto con la Copa Rey Mindaugas) como en la Euroliga, lo que le permitió firmar por uno de los grandes conjuntos del continente, el Olympiacos griego.

En El Pireo consiguió durante el curso 2023-24 la Supercopa y la Copa griega, aunque la falta de minutos debido a la gran competencia en su posición motivó su regreso un año después a Kaunas.

En su vuelta al Zalgiris, Brazdeikis se consolidó como uno de los jugadores más destacados del conjunto báltico, al que ayudó a ganar dos ligas lituanas (2024-25 y 2025-26) y dos Copas Rey Mindaugas (2025 y 2026). De hecho, el alero fue designado MVP de la edición de 2025, tras promediar 18 puntos, 4,5 rebotes y 1,5 asistencias para 20 de valoración, incluyendo 20 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en la final. En la pasada temporada 2025-26 firmó 8,6 puntos y 2,4 rebotes en la liga lituana.

Referente con la Selección de Lituania

Criado en Canadá, Ignas Brazdeikis jugó en categorías inferiores con el país norteamericano, con el que ganó una medalla de Plata en el FIBA Americas Sub-16 y con el que también disputó el Campeonato del Mundo Sub-17.

Sin embargo, con la mayoría de edad Brazdeikis comenzó a defender los colores de Lituania. Debutó en el Eurobasket 2022 con el combinado europeo, firmando 10,7 puntos, 3,7 rebotes y 1,7 asistencias. Destacado fue su papel ante España en octavos de final, ante la que consiguió 17 puntos y 7 rebotes, incluyendo un palmeo que llevó el choque a la prórroga, donde finalmente cayeron eliminados.

Un año después, formó parte de la plantilla que jugó la Copa del Mundo 2023 que consiguió el sexto puesto, promediando 11 puntos, 3,5 rebotes y 2,5 asistencias. Recientemente ha formado parte del combinado presente en la Ventana FIBA clasificatoria para el Campeonato del Mundo 2027, con números de 12,5 tantos, 4,3 rebotes, 3,5 asistencias para 15,8 de valoración, siendo uno de los pilares de un país en el que el baloncesto es religión.

Ahora, Ignas Brazdeikis afronta la que será su primera experiencia en la Liga Endesa y la BCL en las filas del Unicaja. Durante la próxima temporada los malagueños podrán disfrutar del juego vertical, físico, agresivo y polivalente de la nueva cara del equipo, capaz de cambiar la dinámica de un partido con su energía y su capacidad para atacar el aro.