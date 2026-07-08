El Unicaja ya conoce sus rivales en la fase de grupos de la BCL: Pallacanestro Reggiana, Juventus Utena y BK KVIS Pardubic

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja jugará la fase de grupos de la BCL en el Grupo E junto a Pallacanestro Reggiana, Juventus Utena y BK KVIS Pardubic. El equipo malagueño ya se ha enfrentado antes a Pallacanestro Reggiana, pero será la primera vez que juegue contra Utena y Pardubic. La competición comenzará el 6 de octubre de 2026, tras las rondas de clasificación. Unicaja ha participado en las últimas cuatro Final Four de la BCL y ha ganado dos títulos consecutivos.

El Unicaja ya sabe contra quien jugará en la fase de grupos de la Basketball Champions League, la competición que tanto rédito le ha dado durante la era de Ibon Navarro y que tan bien conoce el nuevo técnico cajista, Txus Vidorreta. El sorteo celebrado este miércoles encuadrá el equipo malagueño en el Grupo E junto a Pallacanestro Reggiana (Italia), Juventus Utena (Lituania) y BK KVIS Pardubic (República Checa).

El Unicaja se ha visto las caras contra Pallacanestro Reggiana en ocasiones anteriores en el marco de la BCL, no así con los otros dos rivales que le han caído en suerte. Utena cayó en la final de la liga de Lituania contra el Zalgiris en la pasada temporada, y Pardubic hizo lo propio en la final de la liga checa contra Nymburk.

El equipo malagueño está inmerso en una reconstrucción de la plantilla después de la mala temporada 2025-2026, en la que llegó a la Final Four de la BCL, pero cayó en semifinales contra el AEK Atenas sin apenas presentar oposición.

La competición echará a andar el 6 de octubre de 2026, después de que se jueguen las rondas de clasificación que diluciden los últimos equipos que formarán parte de esta competición.

La Laguna Tenerife, ex equipo de Vidorreta y varias veces campeón, no estará este año en la BCL, ya que ha decidido pasarse al entorno de Euroliga y jugará la Eurocup. Sí están, en cambio, UCAM Murcia, Surne Bilbao Basket y Asisa Joventut. Además, Río Breogán jugará la fase previa.

El Unicaja ha participado en las últimas cuatro Final Four del torneo, levantando dos entorchados consecutivos. En la edición 2025-2026 terminó tercer clasificado tras imponerse en el tercer y cuarto puesto a La Laguna Tenerife.

Txus Vidorreta ha conquistado esta competición en dos ocasiones con el conjunto canario.