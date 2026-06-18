OFICIAL: Txus Vidorreta, nuevo entrenador del Unicaja

Las claves

Las claves Generado con IA Txus Vidorreta es el nuevo entrenador del Unicaja, firmando por dos temporadas. El técnico bilbaíno llega tras despedirse de Lenovo Tenerife, equipo al que llevó a semifinales de la Liga Endesa. Vidorreta cuenta con amplia experiencia en la ACB y la BCL, competiciones clave para Unicaja en su 50 aniversario. El entrenador trabajará junto al director deportivo Juanma Rodríguez para completar una plantilla que ya tiene ocho jugadores confirmados.

Txus Vidorreta será el encargado de pilotar la nave del Unicaja en la nueva etapa anunciada por Antonio Jesús López Nieto, presidente de la entidad, tras dar carpetazo a la era Ibon Navarro, la más exitosa de la historia del club de Los Guindos. El técnico bilbaíno firma por dos temporadas con el conjunto malagueño.

De esta forma, se apuesta por un entrenador consolidado en la ACB y con conocimiento de la BCL, el hábitat actual del Unicaja, para la temporada del 50 aniversario de la entidad.

Vidorreta se despidió de La Laguna Tenerife al finalizar esta temporada después de caer en la semifinal de la Liga Endesa contra el FC Barcelona y haber dejado en la cuneta al Real Madrid en cuartos.

El técnico vasco ha sido uno de los últimos villanos del Unicaja en esta era de Ibon Navarro, puesto que el conjunto canario ha sido el rival en las finales disputadas por el Unicaja desde la final de la Copa del Rey en Badalona en 2023. En el camino se cruzó también en la final de la BCL de 2024.

Ambos conjuntos han protagonizado más cruces en el playoff por el título y en dos ocasiones en el tercer y cuarto puesto de la BCL.

Vidorreta construyó en Tenerife un equipo con diferentes biorritmos a los del Unicaja que se ha visto en el Carpena de los últimos años, pero desde luego ha pisado los terrenos que aspira a seguir pisando el equipo malagueño, la Copa del Rey, la Final Four de la BCL y el playoff por el título de liga. Vidorreta sabe cómo moverse en esos objetivos.

Ahora tendrá que sentarse mano a mano con el director deportivo Juanma Rodríguez para terminar de configurar una plantilla que ya cuenta con ocho jugadores -Alberto Díaz, Perry, Kalinoski, Kravish, Djedovic, Tyson Pérez, Olek Barlcerowski y Melvin Pantzar- confirmados y que aspira a ser de catorce. En el aire están los nombres de Barreiro, Tillie y Audige.

El vídeo del anuncio oficial de la llegada de Txus Vidorreta: el ongi etorri de Ibon Navarro