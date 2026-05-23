101-83 | El Unicaja más solvente aparece el último día en el Carpena

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja venció con claridad al CB Breogán por 101-83 en el último partido como local de la temporada. El dominio en el rebote (47-19) y una brillante actuación colectiva fueron claves en la victoria malagueña. Kendrick Perry destacó con 18 puntos y varios jugadores superaron los diez puntos en anotación. A pesar del triunfo, Unicaja tiene complicado acceder a los playoff, aunque aún mantiene opciones matemáticas.

A buenas horas, dirán algunos. La versión más solvente del Unicaja llegó en la última cita como local de la temporada para arrasar al CB Breogán por un 101-83 en un partido que dominó de cabo a rabo, con una actuación colectiva que el equipo necesitaba hace tiempo y que apareció tarde, porque el equipo malagueño salvo milagro, no podrá cumplir el último objetivo obligatorio de la temporada, entrar en playoff.

El dominio del rebote (47-19 en total y 30-11 en el defensivo) marcó la ¿última? tarde de la temporada en el Martín Carpena. Eso, y varias actuaciones individuales de un nivel alto, algo que hacía tiempo que no se veía en el Unicaja. Kendrick Perry, con 18 puntos, fue el más destacado de los varios nombres propios que brillaron en el equipo malagueño. Balcerowski, Barreiro y Rubit personificaron el dominio en la pintura, secundados también por Webb III y Kalinoski. El primer cuarto fue determinante para el resultado final. Ahí cimentó el Unicaja su triunfo.

Ahora el Unicaja se coloca con 17 victorias y 15 derrotas a falta de un partido y medio. Tiene complicado entrar en el playoff, pero los números le dan esperanza. Habrá que esperar una semana.

Tras la ovación en la presentación de los equipos al malagueño Francis Alonso, el Unicaja arrancó el partido mandando, con la iniciativa del juego y en el marcador. Hacía tiempo que no se veía eso en el cuadro cajista. Se de siete puntos (14-7), a mitad del primer cuarto. Los tiros entraban, los rebotes eran locales. 22-10 fue la máxima para un equipo que salió mentalizado de que era la última bala y, casi con toda seguridad, la última comparecencia del año delante de su público. No bajó el nivel el cuadro malagueño y se llegó a ir por catorce puntos (29-15) al final de la primera manga.

Unicaja siguió con la alternativa tras el primer intervalo, pero el partido cogió ritmo y los dos equipos empezaron a correr. Se llegó a la máxima de 36-20, pero Breogán estaba encontrando el aro mucho más fácil. Pero no bajó el listón de la intensidad el Unicaja, y dominó el juego en la pintura para mantenerse siempre con una renta cómoda, por encima de los diez puntos. Llegó a estar +17 con el 49-32.

Balcerowski, Barreiro, Rubit y Webb III con ocho y siete puntos mostraban la diversidad anotadora del cuadro malagueño, que se fue ganando 51-38 al descanso.

David Kravish durante el Unicaja vs. CB Breogán de la Liga Endesa acb Photo / Mariano Pozo

Dominio verde y morado tras el descanso

El tercer cuarto empezó al trantrán, pero el Unicaja siguió defendiendo y acertado de cara a la canasta. Se fue a los 22 puntos de ventaja (62-42) antes de que Casimiro lo tuviera que parar. Pero la salida del tiempo muerto fue una secuencia de cinco puntos consecutivos de Webb III para el 69-44. El equipo cajista siguió solvente hasta el final de un tercer cuarto en el que continuó dominando el rebote para cerrar la manga 77-61. Al final, Ibon Navarro le dio un minuto y medio a Tillie, que no había aparecido en todo el partido por parqué. Cobbs, también en la ficha del partido, se fue de vacío.

El Unicaja continuó con la velocidad de crucero en el último cuarto, con el partido mucho más abierto y muchas oportunidades de correr para los de Ibon Navarro. La ventaja malagueña siempre se mantuvo por encima de los quince puntos, hubo tiempo para el lucimiento de más de uno. Seis jugadores se fueron por encima de los diez puntos. El listón de anotación bajó en los últimos minutos del choque, pero eso no impidió superar los cien puntos y levantar de sus asientos al público del Carpena, que despidió con alegría una era, quizás la mejor de la historia cajista, si una carambola no lo remedia. Tiene un partido y medio (segunda parte contra el Joventut perdiendo de 22 puntos) para conseguirlo.

Ficha técnica:

101- Unicaja (29+22+26+24): Perry (20), Kalinoski (12), Barreiro (14), Webb III (12), Balcerowski (14) -quinteto inicial- Audige (2), Díaz (5), Kravish (7), Djedovic (5), Rubit (10), Tillie (0).

83- Río Breogán (15+23+23+22): Russell (10), Apic (2), Aranitovic (7), Kurucs (5), Andric (5) -quinteto inicial- Dibba (0), Walker (6), Francis Alonso (18), Mavra (12), Brankovic (15), Cruz (3).

Árbitros: Rafael Serrano, Alfonso Olivares y Guillermo Ríos.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 33 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 7.671 espectadores.