89-96 | El Unicaja compite pero no puede con el Valencia Basket

El cuadro cajista paga un mal tercer cuarto y se queda corto en la reacción final. El playoff se complica para los de Ibon Navarro.

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja cayó 89-96 ante el Valencia Basket tras un tercer cuarto desigual y una reacción final insuficiente. El dominicano Montero fue el jugador más destacado del Unicaja, con 22 puntos y 22 de valoración. Valencia Basket fue superior en el rebote (31-41) y en el acierto desde el triple, claves para su victoria. Ambos equipos llegaban tras una semana europea, con Valencia consolidado en la Euroliga y Unicaja clasificado para la Final Four de la BCL.

El Unicaja dio la cara contra el todopoderoso Valencia Basket, jerarca actual en la Euroliga, pero termina pagando un tercer cuarto desigual y la reacción final no le llega. El 89-96 le deja poco margen de error para estar en el playoff por el título.

El duelo Duarte-Montero se decantó por el jugador visitante. El dominicano, con 22 puntos y 22 de valoración fue el cajista más destacado en una escuadra en la que también Perry, Audige y Balcerowski pasaron la barrera de los 10 puntos.

Valencia estuvo más acertado desde el triple y también dominó el rebote con diez capturas más (31-41), y ante equipos de ese calibre hay que ganar en el alguna de las estadísticas que decantan los partidos para llevarse el gato al agua.

Ambos equipos llegaban de una semana europea en la que Valencia mostró porqué es uno de los equipos más en forma de Europa. Unicaja obtuvo el premio de una nueva Final Four de la BCL.