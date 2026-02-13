El ex del Unicaja Dylan Osetkowski, sancionado por dopaje

Dylan Osetkowski durante el Unicaja vs. Real Madrid de la ACB acb Photo / Mariano Pozo

Nuevo giro en el caso Dylan Osetkowski. El ex del Unicaja tendrá que cumplir finalmente sanción por el positivo por dopaje que dio cuando era jugador del conjunto malagueño. En un principio, el expediente había caducado, pero se ha reabierto y ahora le ha llegado la sanción, tal y como informó el club serbio este viernes.

"El KK Partizan Mozzart Bet recibió hoy por la mañana la información oficial de que, según la decisión de la agencia antidopaje española, Dylan Osetkowski ha sido suspendido y no podrá competir hasta nuevo aviso.

La agencia antidopaje española transmitió esta decisión a la FIBA, que a su vez informó a la dirección de todas las competiciones.

El verano pasado, el KK Partizan Mozzart Bet recibió la confirmación de las mismas instituciones de que el procedimiento anterior se había completado a favor del jugador, lo que llevó a Dylan al Partizan.

Por otro lado, el club no fue informado por ninguna de las partes del procedimiento sobre la tramitación del nuevo caso. Esto representa una nueva situación para el club, que actualmente no ha tenido la oportunidad de que Dylan Osetkowski juegue al baloncesto.

El KK Partizan Mozzart Bet anunciará próximamente las medidas que se tomarán en este caso".

Osetkowski dio positivo por dopaje poco antes del playoff por el título de la temporada 23-24, algo que nunca se comunicó de manera oficial y que le permitió seguir jugando con la camiseta verde y morada, pero siempre con la sombra de la sanción encima.

Lo único que se anunció fue el archivo del expediente. Entonces, se produjo su salida del conjunto cajista hacia la Euroliga, algo que se había retrasado en parte por la sombra de esa sanción. El jugador estuvo primero en el radar del Real Madrid y luego lo tuvo casi hecho con el FC Barcelona.

Pero ahora llega este revés para el jugador, que además está inmerso en mitad del maremoto que es actualmente el Partizan de Belgrado, entrenado por el técnico español Joan Peñarroya tras la dimisión de Zeljko Obradovic.