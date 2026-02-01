92-98 | El Unicaja acelera en la segunda parte y termina sufriendo para ganar en Manresa
Quinta victoria consecutiva de los malagueños en la ACB para afianzarse en zona de playoff.
Manu Trujillo tiene minutos como base para suplir la baja de Alberto Díaz.
Duarte, Perry y Balcerowski, 17 puntos cada uno.
Más información: Alberto Díaz, un mes de baja
Las claves
nuevo
Generado con IA
Unicaja venció al Baxi Manresa 92-98, logrando su quinta victoria consecutiva en la Liga ACB.
El equipo malagueño aceleró en la segunda mitad pese a la ausencia de Alberto Díaz, aún sin sustituto.
Destacaron las actuaciones de Manu Trujillo, Chris Duarte, Olek Balcerowski y Kendrick Perry.
Manresa compitió hasta el final, pero el Unicaja se afianza en los puestos de playoff tras este triunfo.
El Unicaja pisó el acelerador en la segunda mitad contra el Baxi Manresa para ganar por 92-98 y sumar su quinta victoria consecutiva en la ACB, la primera de la segunda vuelta.
El partido estaba condicionado por la baja de Alberto Díaz, para el que el Unicaja todavía no ha encontrado sustituto. Manu Trujillo tuvo minutos en otra buen partido de Chris Duarte, Olek Balcerowski y Kendrick Perry.
El cuadro cajista amagó con irse en el último cuarto pero Manresa lo mantuvo a raya hasta el final, y el Unicaja sufrió para sumar otra victoria para afianzarse en el playoff.
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.