92-98 | El Unicaja acelera en la segunda parte y termina sufriendo para ganar en Manresa

Chris Duarte tira a canasta durante el Baxi Manresa vs. Unicaja de la Liga Endesa acb Photo / Joaquim Alberch

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja venció al Baxi Manresa 92-98, logrando su quinta victoria consecutiva en la Liga ACB. El equipo malagueño aceleró en la segunda mitad pese a la ausencia de Alberto Díaz, aún sin sustituto. Destacaron las actuaciones de Manu Trujillo, Chris Duarte, Olek Balcerowski y Kendrick Perry. Manresa compitió hasta el final, pero el Unicaja se afianza en los puestos de playoff tras este triunfo.

El Unicaja pisó el acelerador en la segunda mitad contra el Baxi Manresa para ganar por 92-98 y sumar su quinta victoria consecutiva en la ACB, la primera de la segunda vuelta.

El partido estaba condicionado por la baja de Alberto Díaz, para el que el Unicaja todavía no ha encontrado sustituto. Manu Trujillo tuvo minutos en otra buen partido de Chris Duarte, Olek Balcerowski y Kendrick Perry.

El cuadro cajista amagó con irse en el último cuarto pero Manresa lo mantuvo a raya hasta el final, y el Unicaja sufrió para sumar otra victoria para afianzarse en el playoff.

Manu Trujillo durante el Baxi Manresa vs. Unicaja de la Liga Endesa acb Photo - Joaquin Alberch

