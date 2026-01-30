Alberto Díaz, casi descartado para la Copa del Rey

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Díaz sufre una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda y estará de baja entre 3 y 4 semanas. El base malagueño es seria duda para la Copa del Rey, que se disputará en Valencia. La lesión deja al Unicaja con solo dos bases disponibles: Kendrick Perry y el joven Manu Trujillo. El próximo partido del Unicaja será en casa ante el Baxi Manresa en la Liga Endesa.

El partido de Badalona dejó la primera derrota del Unicaja en la BCL esta temporada y además una mala noticia, la lesión de Alberto Díaz, que estará casi un mes fuera y es seria duda para la Copa del Rey que se disputa precisamente en la ciudad catalana.

El base malagueño sintió un dolor en su pierna izquierda en el transcurso del segundo cuarto y ya no pudo volver a la pista.

Al regreso del equipo a Málaga este jueves, se le realizó una resonancia magnética que determinó una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda.

"La evolución de la lesión va a determinar el tiempo de baja aunque se estima entre 3 y 4 semanas, por lo que se perderá los próximos partidos y será muy complicado que pueda estar disponible para la Copa del Rey de Valencia", explicó el club en un comunicado.

Con este panorama, Ibon Navarro tiene un problema en la posición de base, para la que solo cuenta con Kendrick Perry y el canterano Manu Trujillo, en la dinámica del primer equipo pero sin minutos durante la temporada.

El Unicaja se quedó solo con dos bases cuando Castañeda salió cedido al Andorra y ahora se encuentra con un problema que puede solucionar a corto plazo, tanto para suplir la baja del capitán como para ampliar el fondo de armario hasta el final de temporada.

El próximo partido del Unicaja será este domingo en el Martín Carpena contra el Baxi Manresa, donde los malagueños quieren continuar su progresión en la Liga Endesa para continuar en posiciones de playoff por el título.