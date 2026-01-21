90-85 | El Unicaja supera el susto en su estreno en el Round-16 de la BCL

Kendrick Perry lanza a canasta durante el Unicaja vs. Würzburg de la BCL BCL

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja venció 90-85 al Fitness First Würzburg en su estreno en el Round 16 de la BCL, tras un partido más complicado de lo esperado. Djedovic, con 21 puntos, y Perry, con 19, fueron los jugadores más destacados del conjunto malagueño. Kalinoski tuvo que retirarse lesionado por un esguince en el tobillo derecho. Davion Mintz lideró al Würzburg con 23 puntos y puso en aprietos a Unicaja hasta el final del encuentro.

El Unicaja se llevó un sofocón que casi le cuesta caro en el estreno del Round 16 de la BCL. Los de Ibon Navarro se impusieron 90-85 al Fitness First Würzburg, que le apretó las tuercas a los cajistas tras el descanso hasta ponerse un punto por debajo a menos de un minuto del final.

El camino de este curso en el Round 16 no será un paseo militar como en las ediciones anteriores, el nivel ha subido en la competición, pero no se contaba con esta dificultad en uno de los duelos, sobre el papel, más asequible.

Pero el conjunto alemán demostró en el parqué del Carpena por qué es el equipo sorpresa en esta ronda.

Tras una primera mitad de control cajista, Würzburg recortó tras el descanso para, en el último cuarto, hacer tambalear el estreno de los malagueños en el Round 16.

Djedovic, con 21 puntos, y Perry, con 19, fueron los cajistas más destacados en un partido en el Kalinoski se tuvo que retirar a los vestuarios con un esguince en su tobillo derecho, según informó el Unicaja.

Enfrente, Davion Mintz fue el encargado de meterle el susto en el cuerpo al Unicaja con 23 puntos.

La primera mitad estuvo marcada, sobre todo, por las veinticuatro veces que el Unicaja fue a la línea del tiro libre. Cuarenta y una fue la cifra al final del partido, con 29 aciertos. Würzburg sólo fue diecinueve.

El conjunto malagueño cerró la primera mitad con una ventaja de quince puntos (49-34).

Chris Duarte durante el Unicaja vs. Würzburg de la BCL BCL

Todo apuntaba a ser un trámite para el cuadro malagueño tras el descanso, pero nada más lejos de la realidad. Würzburg opuso toda la resistencia que pudo e igualó parciales, aprovechando cierta hipotensión cajista.

Mantuvo a raya al Unicaja por debajo de los diez puntos casi toda la segunda mitad. Y a falta de seis minutos y medio redujo la renta a un +4 favorable a los locales (68-64).

Perry sacó el látigo desde casi más de siete metros con un triple que parecía espantar cualquier fantasma. Pero el aviso estaba ahí.

Y tanto que estaba. Un triple alemán puso el 75-72 a falta de 3:14. Les faltó claridad a los alemanes para terminar de echarle el guante al Unicaja.

Con 77-74, Djedovic no terminó de apagar el fuego desde la línea de tres porque a su acierto le siguió otro triple alemán y el 80-77 a falta de un 1:48 dejaba toda la tensión para el final.

Otro triple, de Mint, puso el 84-83. Ahora sí, Würzburg estaba a una canasta de ponerse por delante.

A falta de 14 segundos, 86-85 y tiempo muerto de Ibon Navarro.

Yendo al tiro libre solventó el Unicaja el sofocón final para cerrar con un 90-85 que es un aviso. Habrá que sudar para estar en cuartos de final. Aunque ya se está más cerca.