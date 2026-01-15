Así queda el camino del Unicaja en el Round-16 de la BCL

La siguiente fase comenzará el próximo miércoles, a partir de las 20:30 horas en el Carpena frente al conjunto alemán.

La BCL eleva el nivel en esta fase de la competición, aunque el Unicaja se libra de viajes complicados con rivales españoles, franceses y alemanes.

El Unicaja ya conoce todos los rivales a los que se medirá en el Grupo K del Round of 16 de la BCL: Joventut de Badalona, el Elan Chalon (Francia) y la última incorporación, el Fitness First Wurzburg Baskets (Alemania).

Los cuatro equipos se disputarán las dos plazas para acceder a los cuartos de final de la competición, antesala de la Final Four que se celebrará en Badalona en el mes de mayo.

El Round of 16 arranca para el Unicaja el próximo miércoles 21 de enero en el Carpena frente al último en clasificarse, el Fitness First Wurzburg Baskets (20:30 horas), que superó al Patrioti Levice eslovaco en una eliminatoria de Play-in que se prolongó hasta el tercer partido.

Una semana después, el miércoles 28, visitará Badalona para medirse a un Joventut (19:00 horas) que es, junto al propio Unicaja y el Dreamland Gran Canaria, uno de los tres únicos conjuntos invictos en la presente edición de la BCL.

La primera vuelta del Round of 16 concluirá en el Carpena el martes 3 de febrero (20:30 horas), donde se recibirá al Elan Chalon, que se impuso previamente en el Play-in al Promitheas Patras por 2-0.

En la segunda vuelta, los de Ibon Navarro viajarán primero a Alemania y después a Francia para cerrar el Round 16 el 17 de marzo en el Martín Carpena contra el Joventut de Badalona.

Antes de que se reanude la competición europea, Unicaja recibe este sábado a partir de las 18:00 al Covirán Granada en el Martín Carpena para dar un paso definitivo a la Copa del Rey.

Calendario del Unicaja en el Round 16 de la BCL