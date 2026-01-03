98-82 | El Unicaja se despeña en Lugo y cae por paliza contra el Breogán

Alberto Díaz durante el Río Breogán vs. Unicaja de la Liga Endesa. acb Photo / Carlos Castro

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja perdió 98-82 frente al Río Breogán en Lugo, desperdiciando una oportunidad clave para asegurar su clasificación a la Copa del Rey. El Breogán dominó a partir del segundo cuarto, destacando Mihajlo Andric (22 puntos) y Danko Brankovic (16 puntos, 11 rebotes) por su actuación. Unicaja empezó fuerte con gran acierto en triples, pero la reacción local liderada por Mavra y Dibba volteó el marcador y mantuvo la ventaja hasta el final. Tras esta derrota, Unicaja queda séptimo en la Liga Endesa con un balance de 8-6 a falta de tres jornadas para cerrar la primera vuelta.

El Unicaja deja escapar una oportunidad de oro para amarrar la clasificación para la Copa del Rey y cayó de forma contundente (98-82) en Lugo contra Río Breogán, que pasó por encima de los malagueños desde el segundo cuarto hasta el final sin dar opciones a los de Ibon Navarro.

Con esta derrota, el balance de los malagueños en la Liga Endesa es de 8 a 6 y son séptimos en la clasificación a falta de tres jornadas (Valencia, Granada y UCAM Murcia) para que se cierre la primera vuelta y cumplir el primer objetivo del año, estar en la Copa del Rey de Valencia del mes de febrero.

Liderado por los balcánicos Mihajlo Andric (22 puntos, 6 triples 22 créditos de valoración) y Danko Brankovic (16 puntos, 11 rebotes y 29 créditos de valoración), el Río Breogán avasalló al Unicaja a partir del segundo cuarto apoyándose en una notable defensa y un juego coral en ataque.

En el inicio del encuentro, Unicaja castigó a la defensa gallega con su acierto exterior. Cerró el primer cuarto con cinco triples y un 83 por ciento desde la línea de tres puntos. Empujado por el polaco Olek Balcerowski y el francés Killian Tillie, el equipo malagueño disfrutó de las primeras ventajas (10-15, 12-19, 19-25).

No obstante, la dirección del croata Dominik Mavra, la energía del danés Bakary Dibba en la pintura y una mayor intensidad defensiva reactivaron al Breogán, que volteó el electrónico con un parcial 11-2 que obligó a Ibon Navarro a parar el encuentro (30-27, min.12).

Unicaja de reacción después de dos triples seguidos de Alberto Díaz, pero el Breogán, haciendo daño con el rebote ofensivo y jugando con mucho ritmo en ataque, se marchó al descanso mandando en el marcador (50-43).

Otro arreón breoganista en el inicio del tercer asalto, en el que el letón Arturs Kurucs fue determinante con ocho de los diez puntos de su equipo, amenazó con romper el encuentro.

Kendrick Perry durante el Río Breogán vs. Unicaja de la Liga Endesa. acb Photo / Carlos Castro

Ibon Navarro pidió tiempo muerto (60-43), pero su rival, con un imperial Andric, disparó su renta hasta los 20 puntos (68-48, min.26).

Pero en el baloncesto actual esas amplias diferencias no suelen ser definitivas. El empeño del veterano Augustine Rubit y la inspiración de los exteriores verdes permitieron al Unicaja acercarse en el marcador tras un parcial 0-10 que no fue mayor porque Díaz y Chris Duarte fallaron dos triples liberados.

El Breogán se escapó nuevamente (75-60), pero un parcial 0-7 enmudeció el Pazo Provincial antes de que los colegiados castigaran las protestas de Ibon Navarro con una falta técnica y Andric, en dos ocasiones, y Mavra apagaran el incendio con tres triples consecutivos (85-69, min.35).

Ibon Navarro pidió tiempo muerto, pero esta vez ya no hubo respuesta de los suyos. Ahora espera Valencia Basket, líder de la Euroliga.

Ficha técnica:

98 - Río Breogán (22+28+22+26): Cook (7), Russell (2), Arturs Kurucs (12), Andric (22) y Brankovic (16) -cinco inicial-; Dibba (5), Sakho (2), Apic (4), Francis Alonso (14), Aranitovic (8), Mavra (6) y Erik Quintela (-).



82 - Unicaja (25+18+17+22): Díaz (12), Kalinoski (3), Audige (3), Tyson Pérez (2) y Balcerowski (12) -cinco inicial-; Duarte (11), Barreiro (6), Tillie (12), Perry (2), Webb, Sulejmanovic (4), Rubit (11) y Djedovic (4).



Árbitros: Óscar Perea, Juan de Dios Oyón y Carlos Merino.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de la liga Endesa disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante 5.309 espectadores.