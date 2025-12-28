El Unicaja visita a un Real Madrid líder e invicto en su cancha

El Unicaja viaja a la capital de España para medirse este domingo 28 de diciembre al Real Madrid (19:00 horas, retransmitido por DAZN). Nuevo reto ante uno de los conjuntos más potentes del continente y líder de la Liga Endesa .

Tras la dura derrota contra el Baskonia en el Carpena, el Unicaja tiene a la mejor piedra de toque posible para medir su capacidad de reacción y de competir en este proceso de reconstrucción que está viviendo el club de Los Guindos.

El Real Madrid es prácticamente imbatible en su cancha. En lo que va de curso, los blancos han disputado 13 partidos ante los suyos (cinco en Liga Endesa y ocho en la Euroliga), habiendo cosechado una única derrota, frente al Panathinaikos el 13 de noviembre (77-87).

El equipo de Sergio Scariolo ha ganado todos los partidos en su cancha en la ACB y es líder con un balance de 10 victorias y dos derrotas, con una racha de nueve victorias consecutivas tras su único tropiezo, en la cancha del Kosner Baskonia el 12 de octubre por 105 a 100.

Los blancos llegan a la cita tras la derrota de este viernes en Euroliga en Mónaco.

El Movistar Arena, cancha imponente

Desde 2013, los malagueños solo han podido conseguir dos victorias a domicilio contra el Real Madrid: en el Top-16 de la Euroliga en 2013 (74-77) y hace dos temporadas en Liga Endesa (93-99), una victoria que ponía fin a casi 18 años sin ganar en Madrid ante los blancos.

Ahora, los de Ibon Navarro buscarán endosarle al Real Madrid su primera derrota del curso en la liga como local.

Ambos equipos se han enfrentado en 79 ocasiones en la fase regular de la Liga Endesa, con 21 victorias malagueñas y 58 del Real Madrid.

En los partidos disputados en Madrid, el balance es muy desfavorable: 5 victorias por 35 derrotas.

El último precedente en un partido oficial fue en el cuarto partido de las semifinales del Playoff de la temporada pasada en el Carpena, en la que los blancos se impusieron por 79 a 86, cerrando la serie con un 3-1 para los madridistas.

Ibon Navarro: "Debemos ser consistentes"

Ibon Navarro apuntó algunas claves para que el Unicaja consiga algo positivo en Madrid en la previa del partido: "Será muy difícil, pero nosotros tenemos que intentar ir allí a hacer las cosas lo mejor posible, intentar mejorar y buscar desde ahí nuestras opciones".

"Es posible que hagamos las cosas muy bien y a lo mejor no nos da para ganar porque ellos son muy buenos, pero si no las hacemos muy bien seguro que no vamos a tener opciones. Así que hay que preocuparse de eso, de intentar ser consistentes, de hacer las cosas bien el mayor número posible de minutos y, desde ahí, ver si podemos encontrar opciones y aprovecharlas”.

Sergio Scariolo, reencuentro especial

La visita a Madrid estará marcada también por el reencuentro con un histórico del Unicaja: Sergio Scariolo.

El técnico italiano dirigió a los malagueños desde noviembre de 2003 hasta 2008 y con el que conquistó la Copa del Rey 2005 y la Liga ACB 2006, además de lograr el tercer puesto en la Final Four de la Euroliga 2007.

Será el penúltimo partido del año 2025 para el Unicaja antes de recibir el día 30 de diciembre en el Carpena contra el Joventut de Badalona.