115-84 | Un Unicaja de récord cierra invicto la fase de grupos de la BCL BCL

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja cerró invicto la fase de grupos de la BCL tras vencer 115-84 al Karditsa Iaponiki. El equipo malagueño estableció un nuevo récord de anotación como local, superando sus anteriores marcas en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Once jugadores de Unicaja anotaron en el partido, destacando Barreiro (15 puntos), Balcerowski (14) y Webb III (13). Unicaja terminó la primera fase con un balance perfecto de 6-0 y se enfrentará a rivales españoles en la siguiente ronda del torneo.

El Unicaja cumplío con el guion en el cierre de la fase de grupos de la BCL y, de paso, estableció un nuevo récord de anotación como local en su historia, gracias a la contundente victoria por 115-84 ante el Karditsa Iaponiki griego en el cierre de la primera ronda de Liga de Campeones FIBA.



El equipo malagueño nunca había anotado 115 puntos jugando como anfitrión, y este 17 de diciembre de 2025 ha fijado la nueva fecha establecida para el hito de más canastas encestadas en el Palacio de los Deportes Jose María Martín Carpena.



Con una actuación arrolladora ante el Karditsa, aunque no había alicientes a nivel clasificatorio -ya que Unicaja estaba ya clasificado como primero de grupo para la siguiente ronda-, el cuadro de Ibon Navarro estableció también su máxima anotación en la BCL (en casa y fuera).

El nuevo récord como local supera los 114 puntos anotados anteriormente en tres ocasiones repartidas en tres años: en 2018 a Guipúzcoa Basket en Liga Endesa, en 2022 al Heroes Den Bosch en BCL y en el pasado mes de abril a Basquet Coruña en competición liguera.



La anotación que dio lugar a los 115 puntos definitivos se repartió entre once jugadores: Jonathan Barreiro (15 puntos), Olek Balcerowski (14), James Webb III (13), Killian Tillie (12), Chris Duarte (11), Nihad Djedovic (11), Chase Audige (11), Kendrick Perry (11), Augustine Rubit (10), Alberto Díaz (4) y Xavier Castañeda (3).

Con un festín desde el triple (17/26, 65% de acierto) y un gran reparto de anotación, el cuadro cajista resolvió con autoridad el último capítulo de la primera fase de la BCL europea, superando de principio a fin al Karditsa.

El acierto altísimo de los malacitanos ya les permitió mandar al descanso con puño de hierro, a la postre llegando hasta los 36 puntos de diferencia como pico máximo y con porcentajes que invitaban a dar por zanjado el encuentro en el primer tiempo, cuando marchaban a vestuarios por encima del 75% en tiros de dos, de tres y tiros libres.

Se daba la ocasión de realizar más rotaciones, por lo que Ibon Navarro dio descanso a Tyler Kalinoski y volvió a jugar Xavier Castañeda, en la puerta de salida del club tras los refuerzos de Chase Audige (11 puntos) y Augustine Rubit (otro diez), ambos con su cuota de minutos durante este miércoles donde tampoco estuvo Tyson Pérez.

El mejor valorado de Unicaja acabó siendo Olek Balcerowski, por sus 14 puntos y 19 de valoración, aunque también sobresalió el desempeño del dominicano Chris Duarte, cada día más integrado (11 puntos y seis rebotes) o el acierto de Jonathan Barreiro (15 puntos), este último el triplista del partido con cuatro de cinco.

El equipo de Ibon Navarro concluye la primera fase con un balance de 6-0, imbatido. Ha pasado sin demasiadas dificultades esta ronda, de un nivel más bajo de lo que le espera en el próximo Top-16, al que acude como vigente bicampeón, pero donde ya entran en escena cruces con otros grandes aspirantes al título.

Rytas Vilnius lituano (Grupo A), Alba de Berlín (Grupo B), Joventut Badalona (Grupo C), La Laguna Tenerife (Grupo D), Galatasaray turco (Grupo E), AEK Atenas (Grupo F), el propio Unicaja (Grupo G) y Dreamland Gran Canaria (Grupo H) son los campeones de grupo de la primera ronda.

En la llamada ‘Round of 16’, que arrancará a finales de enero, la competición entra en una segunda fase donde las fuerzas se igualan.

Habrá doble cruce español: Tenerife y Gran Canaria compartirán grupo y también lo harán Joventut y Unicaja, a la espera de conocer los dos rivales restantes de cada grupo, que se conocerán tras la eliminatoria de repesca (‘play in’).

Ficha técnica:

115- Unicaja (35+27+25+28): Perry (11), Audige (11), Barreiro (15), Tillie (12), Balcerowski (14) -quinteto inicial- Castañeda (3), Díaz (4), Duarte (11), Djedovic (11), Sulejmanovic (0), Rubit (10), Webb III (13).

84- Karditsa Iaponiki (15+29+20+20): Brandon Jefferson (12), Bothwell (6), Washington (8), Damien Jefferson (26), Kaselakis (1) -quinteto inicial- Horchler (13), Ellis (6), Liapis (0), Zevgaras (0), Diplaros (0), Kamperidis (6), Madsen (6).

Árbitros: Yener Yilmaz, Ivor Matejek y Silvia Marziali.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.