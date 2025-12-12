Unicaja | Otra vez overbooking para Ibon Navarro

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja recibe a San Pablo Burgos en el Martín Carpena buscando asegurar su clasificación para la Copa del Rey. Ibon Navarro dispone de 14 jugadores tras los fichajes de Rubit y Audige, lo que obliga a dejar fuera de la convocatoria a al menos dos jugadores. Castañeda, pese a ser el último en la rotación por su adaptación, destacó en el último partido con 12 puntos anotados. El equipo continúa ajustando sus piezas tras los cambios de plantilla del verano, con varios jugadores nuevos buscando su sitio.

El Unicaja recibe este sábado a partir de las 18:00 horas en el Martín Carpena a San Pablo Burgos con el objetivo de seguir amarrando la clasificación para la Copa del Rey. E Ibon Navarro tiene a todos los jugadores en la rueda. Habrá que volver a los descartes de al menos dos jugadores, como ocurría la temporada pasada.

Las circunstancias han llevado al Unicaja a tener más efectivos de la cuenta en su plantel a estas alturas de temporada, cuando se había planificado durante el verano de forma que Ibon Navarro no tuviera que encajar las piezas del puzle como hacía en la 2024-2025, donde siempre tenía que dejar a dos jugadores fuera de la convocatoria.

Pero con la llegada de los dos últimos fichajes, Rubit y Audige, y Castañeda siendo uno más de la plantilla mientras no se le encuentra una salida, Navarro vuelve a tener a catorce jugadores a sus órdenes.

El entrenador cajista aprovechó el partido de la BCL del miércoles contra Filou Oostende en Bélgica para darle descanso a varios miembros del plantel como Perry, Tyson Pérez y Killian Tillie.

Y tuvieron minutos de rodaje las dos últimas incorporaciones, Audige y Rubit, que debutó con la camiseta verde y morada.

Además, Castañeda fue de los mejores del partido con doce puntos anotados. El base de Chicago, con pasaporte bosnio, es el último de la rotación por su falta de adaptación al proyecto cajista. Pero sigue siendo un hombre más disponible para Ibon Navarro.

La llegada de Audige tiene que ver con el bajo de rendimiento de Castañeda, fuera de la rotación en los últimos partidos hasta la cita de Oostende. Se queda como tercer base de la plantilla por detrás de Alberto Díaz y Perry.

El Unicaja continúa en la fase de engranaje de sus piezas después de todos los cambios que se produjeron en la plantilla el pasado verano, no muchos pero sí suficientes para renovarle la cara a un equipo que había funcionado durante tres temporadas prácticamente como un reloj.

Ahora, Ibon Navarro tiene overbooking de piezas para volver a hacerlo funcionar.