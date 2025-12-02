Fichaje: Chase Audige refuerza el perímetro del Unicaja

El jugador firma hasta final de la presente temporada y llega como refuerzo para el perímetro tras el fallido fichaje de Xavier Castañeda, al que se le busca salida después de no conseguir adaptarse al plan de Ibon Navarro.

El escolta llega procedente del Bosna-Sarajevo de Bosnia y Herzegovina, equipo con el que disputaba este curso la FIBA Europe Cup, donde ha promediado 13,5 puntos, 2,3 robos, 1,4 rebotes y 1,3 asistencias en 8 partidos.

En la ABA League, ha firmado 10,6 puntos y 1,9 robos en 7 encuentros. Llega, además, tras disputar recientemente la Ventana FIBA con la selección de Jamaica, con la que ha disputado dos partidos frente a Puerto Rico en los que contribuyó a los triunfos en ambos duelos, con 11 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes en el primero (92-90), y 20 puntos, 5 asistencias y 2 recuperaciones en el segundo ante los boricuas (92-97).

Natural de Pottstown, Pennsylvania (Estados Unidos), Audige jugó en los equipos universitarios de William & Mary Tribe (2018-19) y Northwestern Wildcats (2020-23). Una vez que concluyó su periodo en la NCAA, dio el salto en el curso 2023-24 al mundo profesional en la G-League, donde estuvo en el Capital City Go-Go y el Windy City Bulls.

Al año siguiente, la temporada 2024-25, debutó en Europa, enrolándose en las filas del Filou Oostende belga, con el que disputó la BCL, en la que promedió 14,8 puntos, 4,1 rebotes y 3,2 asistencias.

Se enfrentó ese curso hasta en dos ocasiones al Unicaja en la competición europea, consiguiendo 15 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en el primer duelo, y 15 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en el segundo, los dos resueltos con victoria malagueña (85-92 y 98-82).

Está previsto que Chase Audige aterrice en Málaga el próximo jueves, tras lo cual pasará reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud Málaga, para incorporarse a los entrenamientos ya el viernes.