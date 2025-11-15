79-86 | El Unicaja conquista la victoria en Zaragoza con un ráfaga de triples

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja se impuso 79-86 al Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe gracias a una ráfaga de triples en los minutos finales. Tyler Kalinoski fue el jugador más destacado del partido con 17 puntos y 22 de valoración, mientras que Alberto Díaz se convirtió en el máximo asistente histórico del Unicaja en la ACB. El encuentro fue muy igualado, con alternancia en el marcador y un parcial de 14-0 para Zaragoza en el último cuarto, pero Unicaja resolvió con cuatro triples consecutivos. Con esta victoria, Unicaja suma cuatro triunfos en la Liga Endesa y se coloca en puestos de Copa del Rey.

Una secuencia de triples al alimón entre Tillie, Kalinoski y Webb III en los minutos finales permite al Unicaja volver a la senda del triunfo en ACB contra un Casademont Zaragoza que volvió a poner contra las cuerdas a los de Ibon Navarro en el Príncipe Felipe de la capital maña, donde el choque se cerró con un 79-86 para los malagueños.

Tyler Kalinoski, con 17 puntos y 22 de valoración y casi treinta minutos en el parqué fue el mejor cajista en una tarde noche en la que Alberto Díaz se convirtió en el máximo asistente del Unicaja en la ACB.

Xavier Castañeda no jugó ni un minuto en el partido y todo apunta a que su historia en el Unicaja será corta.

Con este triunfo, el Unicaja suma cuatro y pisa zona de Copa del Rey a falta de que finalice la jornada.

Alberto Díaz lanza a canastas en durante el Casademont Zaragoza vs. Unicaja. acb Photo - Esther Casas

Ninguno de los dos equipos logró hacerse con el control del juego en un primer cuarto, en el que se alternaronlas ventajas y los parciales para acabar igualados a 19 puntos.



A los locales les faltó intensidad bajo los aros, lo que permitió al conjunto de Ibón Navarro pelear por muchos balones que les daban segundas opciones de tiro.



El segundo cuarto comenzó con un intercambio de triples. Se mantuvo la tónica del juego hasta que tras la igualada a 26 un parcial de 0-7, con un triple de Perry y otro de Duarte, permitió al equipo andaluz situarse por primera vez con una ventaja de más de 5 puntos.



Los locales se pasaron más de cuatro minutos sin anotar frente a un conjunto malagueño que firmó hasta cinco triples que permitieron a su equipo ir ensanchando su ventaja en el marcador hasta llegar a los once puntos (34-45), un resultado que redujeron los locales con dos tiros libres de Bell-Haynes.

Unicaja se fue al descanso con nueve puntos de ventaja (36-45).

Zaragoza limando diferencias tras el descanso y llegaron a ponerse a un punto (50-51) tras un parcial de 0-7, pero el Unicaja respondió con el mismo parcial.

Una técnica a Djedovic y otra al banquillo cajista, tras una falta a Yusta, permitió a éste anotar cuatro tiros libres consecutivos que redujeron a dos (63-65) la diferencia para el último cuarto.



Dos triples consecutivos de Perry, con un 100 % de efectividad hasta ese momento en sus cuatro intentos, devolvieron a su equipo una cierta tranquilidad ante la cercanía de los locales (63-71).



Zaragoza tiró de orgullo y redujo la ventaja y, con un parcial de 14-0, recuperó el mando en el marcador.



A los de Ibón Navarro se les había apagado la luz y los casi seis minutos que estuvieron sin anotar permitieron a los locales remontar, pero supieron encontrar la canasta cuando más lo necesitaban y con cuatro triples consecutivos -Tillie, Tillie, Kalinoski y Webb III- decidieron el duelo.

79-86 | El Unicaja conquista una victoria trabajada en Zaragoza acb Photo / Esther Casas

Consulta todas las estadísticas del partido

Ficha técnica:



79 - Casademont Zaragoza (19+17+27+16): Bell-Haynes (16), Yusta (21), Robinson (11), González (2) y Dubljevic (7) -cinco inicial- Soriano, Spissu (2), DJ Stephens (2), Rodríguez (17), Fernández y Traore (1).



86 - Unicaja (19+26+20+21): Perry (13), Djedovic (9), Pérez (11), Barreiro y Balcerowski (4) -cinco inicial- Kalinoski (17), Sulejmanovic (3), Webb (14), Duarte (5), Díaz (4) y Tillie (6).



Árbitros: Antonio Conde, Juan de Dios Oyón y David Sánchez. Excluyeron por cinco personales en el minuto 30 a Djedovic, del Unicaja.



Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 7.456 espectadores.