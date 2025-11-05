Chris Duarte empieza a encontrar su sitio en el Unicaja

Chris Duarte durante un partido con el Unicaja acb Photo / Mariano Pozo

Chris Duarte empieza a esbozar una sonrisa. Es una de las buenas noticias para el Unicaja. El jugador llamado a marcar las diferencias en el equipo empieza a carburar. Poco a poco.

El fichaje de Duarte por el Unicaja es una apuesta económica importante por un jugador NBA para elevar el nivel. Y ha empezado a mostrar lo que puede dar en las dos últimas citas del Unicaja.

Ibon Navarro se implicó personalmente en el fichaje de Duarte, manteniendo conversaciones durante el verano con el alero para explicarle cómo funciona el Unicaja, con un sistema de reparto de minutos.

Llegó de los últimos a la concentración después de estar terminando la competición en Puerto Rico con Vaqueros de Bayamón.

El dominicano llegó a tiempo para la conquista del primero título de la temporada, la Copa Intercontinental.

El inicio de la temporada estaba siendo algo frustrante para Duarte, que no terminaba de encontrar ni las sensaciones ni los números que se esperaban de él.

Pero en esta última semana, después de la dolorosa derrota en Tenerife contra La Laguna, Duarte ha empezado a llenar el zurrón.

Primero fue en la tercera jornada de la BCL contra Oostende, frente al que anotó 17 puntos, asumiendo todas las responsabilidades al final de un partido ya ganado, mostrando hambre y clavando un triple muy celebrado por él mismo y por el público del Carpena.

Duarte tuvo un 19 de valoración en el partido. No era el rival más exigente pero le sirvió para sentar las bases.

Unas bases que le sirvieron para estar a buen nivel contra el Bàsquet Girona en el Carpena. Jugó 21:48 minutos y anotó 14 puntos, con dos triples incluidos, para una valoración de 17.

Tras el partido publicó varias imágenes en su perfil de Instagram con el siguiente texto: "No tuve nada, solo fe y visión/Ahora mi nombre suena en otra dimensión/No fue suerte, fue fuego y presión/Dios conmigo, esa es la conexión".

Una conexión que le debe servir para continuar con su integración en este nuevo reto que se le ha planteado en su carrera, y del que el Unicaja, si sale bien, será el principal beneficiado.