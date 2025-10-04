86-68. El Unicaja domina al Bilbao Basket en el arranque de temporada en el Martín Carpena

El Unicaja, con 17 puntos y 18 de valoración del pívot Olek Balcerowski, inició con una victoria ante su público frente al Bilbao Basket (86-68) la temporada 2025/26 de la Liga Endesa, en la que debutaron tres de sus cuatro fichajes: Chris Duarte, Emir Sulejmanovic y Xavier Castañeda.



Habían pasado 110 días desde el último capítulo liguero en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, aquel cuarto partido ante el Real Madrid en semifinales de Liga Endesa que acabó en victoria de los blancos y eliminación de los malagueños, y se palpaba en las gradas la ilusión de volver a esta competición.



El Unicaja abrió una nueva temporada con el mismo reto de dar guerra a los grandes, pero con las novedades de una plantilla con cuatro fichajes de los que tres tuvieron minutos, ya que el ala-pívot James Webb III fue baja de última hora.



En el Bilbao Basket jugaba también un fichaje del Unicaja, pero cedido en el cuadro vasco, el base Melwin Pantzar. Pese al resultado final, empezó mejor el equipo de Jaume Ponsarnau, que mandaba 6-12 en el ecuador del primer cuarto cuando hizo zozobrar el ambiente con un mate a una mano y sin oposición de Krampelj.



Tras el pequeño traspié de los locales, que sumaron seis pérdidas en los diez primeros minutos (15-18), Unicaja empezó a despertar con la sociedad base-pívot formada por Kendrick Perry y Olek Balcerowski.



El estadounidense internacional con Montenegro lideró desde la generación de espacios y el movimiento de balón, y el cinco polaco se atrevió hasta con un triple, algo fuera de su zona de confort.



De esta forma, los de Ibon Navarro se colocaron por delante y con margen para empezar a sellar la victoria desde una mayor seguridad (46-34), fruto de un parcial arrollador para el Bilbao en el segundo cuarto: 31-16.



Un 9-2 de parcial animó a los bilbaínos, liderados por el acierto anotador del escolta Darrun Hilliard, que acabó con 14 puntos. El partido volvía a igualarse (54-50, minuto 25) en un tercer cuarto de clara mejora para el Bilbao Basket, pero fue un intento sin éxito.



El dominicano Chris Duarte aceptó el reto de su debut en competición liguera y en el tercer acto desplegó su capacidad para generar juego, esta vez no con sus tiros, sino con visión para asistir cuando atraía contrarios. Terminó con seis asistencias.



Hacia el final del tercer cuarto y durante el último, el Bilbao Basket fue apagándose poco a poco y el Unicaja jugó desde una sensación de superioridad en todo: defendiendo, atacando, reboteando hasta el +20 de máxima diferencia para liquidar el partido y sumar su primer triunfo.



- Ficha técnica:



86 - Unicaja (15+31+20+20): Perry (7), Djedovic (11), Duarte (9), Tyson Pérez (6), Balcerowski (17) -cinco inicial- Díaz (6), Barreiro (4), Castañeda (2), Tillie (2), Kravish (7), Kalinoski (6), Sulejmanovic (9).



68 - Bilbao Basket (18+16+23+11): Frey (4), Hilliard (14), Normantas (4), Petrasek (13), Hlinason (10) -cinco inicial- Jaworski (8), Krampelj (6), Pantzar (5), Sylla (2), Lazarevic (2), Font (0).



Árbitros: Carlos Cortés, Javier Torres y David Sánchez. Eliminado con cinco faltas Justin Jaworski, del Bilbao Basket.



Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.025 espectadores.