Once banderolas de campeones en el cielo del Carpena: los malagueños celebran la Intercontinental

Once banderolas de campeones ya cuelgan en el cielo del José María Martín Carpena gracias al trabajo de años del Unicaja de Málaga. La última que se ha colocado ha ondeado por primera vez este sábado en reconocimiento al último trofeo obtenido por los malagueños, que hace solo dos semanas lograron alzarse ganadores en Singapur de la Copa Intercontinental.

Se trata del primer trofeo que el equipo consigue en esta nueva era en la que han salido jugadores claves como Kameron Taylor o Tyson Carter. El momento de descubrir la banderola ha tenido lugar justo antes del inicio del encuentro frente al Bilbao Basket y fue aplaudido con mucha fuerza por los cajistas.

Así, desde Unicaja también aprovecharon el momento del estandarte para homenajear al canterano Dani Carrasco, que resultó gravemente lesionado en un partido de pretemporada. Él ha sido el protagonista del momento, dándole al botón del izado de bandera, con la sonrisa de sus compañeros como principal apoyo.

🤩 ¡Y Dani Carrasco le dio al botón y nuestro 1️⃣1️⃣ título ya luce en el techo del Carpena!



🏆 ¡Campeones de la @FIBAIC!



💚💜 #YoSoyDelUnicaja #LigaEndesa #IntercontinentalCup pic.twitter.com/z6hbY9A9dP — UnicajaCB (@unicajaCB) October 4, 2025

Si se echan cuentas, el Unicaja de Málaga con Ibón Navarro ha conseguido dos copas del Rey, dos BCL, dos intercontinentales y una Supercopa de España. Así, a ello hay que sumar la Copa Korac con Bozidar Maljkovic, una Copa del Rey y su única Liga ACB, con Sergio Scariolo; y una Eurocup con Joan Plaza.

De momento, ha comenzado con muy buenas vibraciones la temporada liguera venciendo al Bilbao 86 a 68 con un Balcerowski excelso.