El Unicaja se encomienda a la Virgen de la Victoria antes del complicado inicio de una temporada

El Unicaja Baloncesto visitó este miércoles el Santuario de Nuestra Señora de la Victoria, patrona de la ciudad de Málaga, para ofrecer el título de la Copa FIBA Intercontinental, que recientemente ganó en Singapur y realizar la tradicional ofrenda floral de cara a la nueva temporada.

Los capitanes de ambos equipos, Alberto Díaz y Elena Moreno, fueron los encargados, un año más, de portar hasta el camarín de la Virgen un centro de flores verdes y moradas para rendirle honores a la patrona y pedirle salud, sobre todo, y una buena temporada para ambos conjuntos.

Con representación de todas las instituciones, los equipos fueron felicitados y recibieron los mejores deseos de José M. Domínguez, Presidente de la Fundación Unicaja y el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en sus intervenciones.

Finalmente el Presidente del Club, Antonio Jesús López Nieto trasladó el agradecimiento a todos ellos y a la afición del Unicaja, que en una pequeña representación pudo hacerse fotografías y recoger autógrafos de los jugadores y entrenador en la explanada exterior tras encomendarse a la patrona para la temporada que empieza.

La plantilla del Unicaja delante de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga Ayuntamiento de Málaga

Un mes de octubre de aúpa

Un arranque muy complicado para el conjunto malagueño, que abre fuego este mismo sábado en el Martín Carpena contra Surne Bilbao Basket a partir de las 18:00 horas.

El mes de octubre está marcado por la secuencia de dos partidos semanales. El miércoles empieza a defender la corona de la BCL contra el Mersin BSB turco en el Carpena antes de visitar a Gran Canaria en su cancha el sábado 11 de octubre.

Después tocará viaje a Grecia para medirse al ASK Karditsas en la segunda jornada de la Basketball Champions League.

Lo siguiente será nada menos que la visita del FC Barcelona al Martín Carpena antes de visitar al mayor rival de esta era victoriosa de Unicaja, La Laguna Tenerife el 25 de octubre en San Cristóbal de La Laguna.

El Unicaja cerrará el mes de octubre con la tercera jornada de la fase de grupos de la BCL recibiendo a Filou Ostende en el Carpena.