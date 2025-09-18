61-73 | El Unicaja estrena la Intercontinental con una victoria de mínimos
Los de Ibon Navarro están a un triunfo de una nueva final después de un partido ganado con facilidad pero lleno de errores contra el Alahli libio.
Tyler Kalinoski, el mejor cajista con 16 de valoración.
Tyson Pérez, máximo anotador con 16 puntos.
Una versión de mínimos del Unicaja le ha valido para sumar la primera victoria en la fase de grupos de la Copa Intercontinental contra el Alhali SC de Libia por 61-73.
El conjunto de Ibon Navarro ha protagonizado un partido con muchos errores individuales pero, sin embargo, en el que no ha tenido aprietos para deshacerse del equipo africano, en el que Ivan Almeida ha castigado a los cajistas con 21 puntos.
Ha sido el primer partido oficial del Unicaja esta temporada y han debutado los cuatro fichajes que han aterrizado en Málaga este verano.
Tyler Kalinoski ha sido el mejor cajista con 12 puntos y 16 de valoración, mientras que el máximo anotador de los malagueños ha sido Tyson Pérez con 16 puntos.
La ventaja de seis puntos cosechada al final del primer cuarto, con Tyson Pérez llevando las riendas, le valió al Unicaja para ir ya siempre por delante en el partido.
El 20-22 del segundo cuarto es lo más cerca estuvo el equipo libio de meterle mano a un Unicaja que estiró la renta tras el descanso.
Dos minutos de apagón de los cajistas cuando parecía que el choque iba a superar la distancia de los veinte puntos antes del último cuarto impidieron que el resultado fuese más abultado, porque al Unicaja le faltó más inspiración de cara al aro rival.
El ocho de veinticuatro en triples condicionó que la renta no fuera mayor. Una suerte en la que brilló Kalinoski con un cuatro de cuatro en tiros de tres.
No fue el mejor partido del Unicaja, pero fue el primero oficial de esta nueva versión del conjunto malagueño, todavía en fase de rodaje por los cambios que ha habido en una plantilla que funcionaba de memoria.
Ibon Navarro: "Necesitamos pasar el proceso de meter a los nuevos"
El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, valoró el encuentro reconociendo los errores de su equipo. "Todo el mundo tiene un poco de tensión de más, tienes malas sensaciones, es más difícil de jugar. El rival tiene jugadores con mucho recorrido en Europa.
"Necesitamos de pasar el proceso de meter a los nuevos, de fallar... Si nos frustramos por esto nos vamos a equivocar", apuntó Navarro.
El Unicaja vuelve a jugar este viernes contra el Utsunomiya Brex de Japón a partir de las 14:00 horas. La victoria lo metería directamente en la final del próximo domingo.