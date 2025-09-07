El Unicaja cae en la recta final del Torneo Costa del Sol ante el Real Madrid (82-89)

El Real Madrid, sin Sergio Scariolo al mando y con 22 puntos de Sergio Llull, se ha proclamado campeón del Torneo Costa del Sol tras ganar al Unicaja (82-89) en un duelo de mucha intensidad, con destellos de partido oficial, en un pabellón Martín Carpena que presenció un buen debut del alero dominicano Chris Duarte.

Sergio Scariolo tampoco dirigió este domingo a su nuevo equipo, aunque estuvo sentado detrás de una de las canastas del Carpena junto al director deportivo madridista Sergio ‘Chacho’ Rodríguez, desde donde tomó anotaciones en su tableta electrónica.

Como muestra de confianza en su cuerpo técnico, la batuta desde el banquillo la asumió esta vez Luis Guil, uno de los ayudantes, después de que Stefan Ivanovic lo hiciera en el triunfo del sábado en Torremolinos ante el Alba Berlín.

Con la atenta mirada del entrenador italiano, el Real Madrid fue de menos a más ante un Unicaja que empieza a coger ritmo y que demuestra que, pese a sufrir varias salidas de jugadores importantes, se ha reforzado bien y sigue siendo un equipo físico, con experiencia y una dosis alta de talento.

El equipo de Ibon Navarro arrancó fino, con Tyler Kalinoski (14 puntos) ejecutando desde fuera y con el pívot David Kravish enchufado. Un parcial de 28-15 en los primeros diez minutos instó al equipo blanco a mover fichas y meter una velocidad más.

Lo hizo antes del descanso, en una gran salida a pista donde el tándem Campazzo-Tavares volvió a dominar los tiempos. Incluso le dio la vuelta al marcador (28-29) antes del llegar al ecuador del segundo cuarto. Respondió el Unicaja y llevó el partido al cuerpo a cuerpo (40-38).

El Martín Carpena vibró con el esperado debut del dominicano Chris Duarte (14 puntos y 14 de valoración), fichaje estelar de esta temporada que dejó canastas de mucha calidad, muchas veces ante su compatriota y compañero, el base Andrés Feliz.

Tras el descanso, se dio otro momento de gran inspiración de Unicaja, que volvió a distanciarse y cerró el tercer cuarto con un ocho de quince en triples en los tres minutos disputados, lo que le permitió luchar contra el dominio del rebote blanco y alcanzar ventajas de hasta doce puntos.

La solidez defensiva de los sistemas del Real Madrid, que fue mejor en la zona interior y menos precipitado en sus tiros, y las malas gestiones en la búsqueda de puntos en los minutos finales hizo amarrar el partido a los de Scariolo, con Sergio Llull como revulsivo y tirando del carro para sumar la segunda victoria en esta pretemporada tras un brillante último cuarto (31-13) que les permitió arrebatar a los malagueños su trofeo.

Ficha técnica:

82- Unicaja (28+12+29+13): Perry (6), Kalinoski (14), Barreiro (2), Tyson Pérez (6), Kravish (7) -quinteto inicial- Duarte (14), Webb III (4), Sulejmanovic (8), Trujillo (2), Tillie (5), Addae-Wusu (12), Butajevas (2).

89- Real Madrid (15+23+20+31): Campazzo (10), Llull (22), Grinvalds (3), Okeke (10), Tavares (12) -quinteto inicial- Sergi García (4), Almansa (3), Garuba (6), Feliz (11), Bjelic (0), Fernando (8).

Árbitros: : Alberto Sánchez Sixto, Raúl Zamorano y Joaquín García. Eliminado por faltas Emir Sulejmanovic, de Unicaja.

Incidencias: Tercer partido del XIV Torneo Costa del Sol disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 10.681 espectadores (lleno)