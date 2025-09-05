El Unicaja se medirá ante el Valencia Basket en la Supercopa de Málaga: vuelven Sima y Taylor al Carpena

El Unicaja de Málaga se enfrentará al Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa ACB 2025, que se celebrará del 27 al 28 de septiembre en el Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga. La otra semifinal tendrá como protagonistas al Real Madrid y al La Laguna Tenerife.



El sábado 27 tendrán lugar las citadas semifinales, abriendo con el cruce entre Unicaja y Valencia Basket a las 18.00 horas, mientras que el Real Madrid se cita con La Laguna Tenerife en el segundo turno, a las 21.00 horas. La final se jugará el domingo 28 a las 19.00 horas con los vencedores de cada una de las semifinales.

El sorteo se ha celebrado este mismo viernes en el Ayuntamiento de Málaga, siendo el Unicaja, vigente campeón y anfitrión del torneo, el que ha comenzado el sorteo de emparejamientos como cabeza de serie en el bombo uno junto al Real Madrid, campeón de la Liga ACB y finalista de la edición anterior.

En el acto, celebrado a mediodía de este viernes en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, hubo dos manos inocentes relacionadas con el deporte malagueño: Sergio Paulo Barbosa Valente, más conocido como Duda, leyenda del Málaga CF, y Carlos Suárez, exjugador del Unicaja y también del Real Madrid.

El destino ha querido que sea el Valencia el rival de Unicaja, obligando a dos excajistas como Sima y Taylor a tener a los que fueron muchos de sus compañeros el pasado año como rivales. Unicaja y Valencia Basket se enfrentaron una vez en las semifinales de la Supercopa de Gran Canaria 2017 con triunfo taronja por 83-78.



Por otro lado, el Real Madrid ha ganado a La Laguna Tenerife las dos veces que se han cruzado en dos años consecutivos en semifinales, en 2020 y 2021, las dos en el pabellón Santiago Martín de Tenerife (79-92 y 70-72).



El acto del sorteo ha contado con la presencia de Antonio Martín, presidente de la ACB; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Gorka Lerchundi, director general de eventos e instalaciones deportivas de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía; Juan Rosas, vicepresidente y diputado de deportes de la Diputación de Málaga, y Rafa Sánchez, director general del Endesa -patrocinador del torneo- en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.