El Unicaja se estrena en el Costa del Sol ganándole al Alba Berlin (92-76)

Primer test serio para el nuevo Unicaja y primera victoria con autoridad. El equipo malagueño se ha impuesto 92-76 al Alba Berlin en el partido inaugural del tradicional Torneo Costa del Sol.

Los de Ibon Navarro, en un partido disputado en el Pabellón Paco Aguilar de Vélez Málaga, se han valido de la segunda parte para firmar la primera victoria de este clásico torneo veraniego.

James Webb, con 17 puntos y 18 de valoración, ha sido el mejor cajista sobre el parqué frente a un equipo alemán que esta temporada ha abandonado la Euroliga para ser rival de los cajistas en la Basketball Champions League (BCL).

El acierto exterior daba alas al Alba Berlín en el arranque del torneo ante un Unicaja errático (3-9).

Tyson Pérez reactivó a los malagueños. Y dos triples consecutivos de Kalinoski y Tillie prendían el Paco Aguilar, colocando a Unicaja a un solo tanto. Pero de nuevo salió a relucir la puntería de los germanos (6/10 en triples en el cuarto) para el 15 a 22.

Griesel amplió la renta al poste, pero Unicaja trató de aferrarse al choque por medio de Sulejmanovic. Eran minutos de desconcierto entre ambos conjuntos, con el choque convertido en un correcalles en el que el Alba Berlín salía beneficiado (24-30).

Un triple de Djedovic apretó el encuentro, pero seguía golpeando el cuadro berlinés, obligando a Ibon Navarro a parar el duelo (27-32).

El Unicaja no lograba contener a los visitantes, que tras canasta de Agbakoko puso tierra de por medio (31-40). Una suspensión de Perry llegó acompañada de un triple de Ellis para colocar la decena (33-43).

Ahí llegó la reacción malagueña, que apretó líneas y cerró el rebote para iniciar una escalada que, tras triple de Perry, ponía el duelo en un puño (45-46). Un intercambio de golpes llevó el marcador al descanso 47 a 48 abajo.

El Unicaja inició con fuerza la segunda parte. Cogió ventaja con la aportación del canterano Dani Carrasco (51-48).

Poco a poco se sumaron efectivos malagueños, con un 2+1 de Tyson Pérez que daba aire al equipo. Una lesión de Dani Carrasco, que tuvo que abandonar el choque, originó cierto desconcierto que aprovechó el Alba Berlín para retomar el control.

Fue un espejismo, ya que el Unicaja reaccionó con Tillie y Webb III de estiletes (66-58). En el intercambio de tantos esta vez el Unicaja fue el beneficiado, superando la renta de diez puntos de la mano de un desatado Webb III (74-62). Un contraataque de Griesel selló el 74 a 64 al término del tercer cuarto.

Webb III continuó en estado de gracia y elevó la diferencia a favor en el último acto (80-69). Con Kalinoski en acto de servicio desde el perímetro se alcanzaron nuevas cotas, junto a buenos minutos de Butajevas (88-72).

El Unicaja se gustó, logró correr y ahondar aún más en la herida tras un contraataque de Perry (90-72). Finalmente, el choque se cerró con triunfo 92 a 76, con James Webb III como jugador más destacado (17 puntos, 4 rebotes, 18 de valoración).

El siguiente duelo, el domingo a las 18:00 horas en el Carpena frente al Real Madrid.