Alberto Díaz no llega al Eurobasket: "vendrán días mejores"

La participación malagueña en el Eurobasket 2025 se queda reducida a Mario Saint-Supéry. Finalmente, Alberto Díaz, llamado a ser uno de los líderes de España, no puede llegar a la cita.

Sergio Scariolo, entrenador de la selección española de baloncesto, anunció la baja del base del Unicaja, uno de los veteranos del equipo, al confirmar que "no llegará" a tiempo para el Eurobasket, que se disputa del 27 de agosto al 12 de septiembre, después de la derrota de este jueves ante Alemania en el Movistar Arena de Madrid por 105-106.

La preparación para el torneo ha estado marcada por las constantes lesiones que ha ido sufriendo el equipo. Alberto Díaz y Alberto Abalde no jugarán el Eurobasket.

Respecto a la ola de lesiones que asola al equipo y que ha llevado a cambiar la convocatoria durante la concentración de la selección, Scariolo indicó que sus jugadores "dieron la cara" y están en un buen punto: "El equipo está en el mejor punto posible considerando todo lo que nos ha pasado". "Hay que afrontarlo pensando en los que están y no en los que lamentablemente no pueden estar", continuó.

Así, la lista de los 12 jugadores que defenderán el campeonato continental de España la componen:

Bases: Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry.

Aleros: Darío Brizuela, Xabi Lopez-Aróstegui, Josep Puerto, Santi Yusta, Joel Parra, Juancho Hernangómez.

Pívots: Willy Hernangómez, Jaime Pradilla, Yankuba Sima y Santi Aldama.

Alberto Díaz: "vendrán días mejores"

Alberto Díaz, base malagueño del Unicaja, reconoció tras conocerse este jueves que no podrá jugar el Eurobasket por sus problemas físicos que fue un día "duro" porque ha tenido que tomar una decisión difícil para él, pero se mostró optimista en el futuro y recordó que "vendrán días mejores".

"No se ha podido, no llegaba al cien por cien, es una realidad, el servicio médico lo ha hecho todo, la Federación también, Sergio (Scariolo) me ha dado todo, me ha esperado y apoyado día a día y me ha tentado pero creo que lo más honesto es que vaya un compañero que esté al cien por cien", declaró a la Cadena COPE.

"Hay que ser honesto por los compañeros y ahora estar con ellos, apoyarlos y echarlos mucho de menos".

"Uno lo piensa, un día es que sí, luego no, mentalmente titubea mucho y al final ha sido hoy -por el jueves, cuando tomó la decisión- porque creo que también era un momento oportuno para que el equipo ya se definiese para trabajar en una línea y estar centrado en el campeonato y no a la espera de si yo llego o no. Es una decisión correcta cuando el equipo se va a Alemania y de ahí a Chipre, hoy era el día en el que lo tenía que transmitir", concluyó el director de juego del Unicaja.