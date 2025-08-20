Precios y fechas para comprar las entradas de la Supercopa de España de baloncesto 2025 de Málaga

Estos son los precios para ver la Supercopa de España de baloncesto que se juega en Málaga ACB

La afición malagueña al baloncesto, sea cajista o no, ya conoce los precios para acudir a la Supercopa de España que se disputará el 27 y el 28 de septiembre en el Martín Carpena de Málaga, con el Unicaja como anfitrión.

El cartel es atractivo: Real Madrid, Valencia Basket, Unicaja y La Laguna Tenerife.

La ACB publicó los precios para la cita baloncentística que abre la temporada española, que rondan entre los 40 y los 400 euros.

Las entradas se ponen a la venta el jueves 28 de agosto a partir de las 12:00 horas de manera on-line.

Y en este sistema de ventas, los abonados del Unicaja tendrán ventaja a la hora de adquirir las localidades.

Los socios del club cajista podrán comprar sus abonos de manera preferente los días 26 y 27 de agosto, antes de que se abra el plazo al público general.

En los próximos días, los abonados del Unicaja recibirán un correo electrónico con el enlace y el código necesario para acceder a la compra.

Cada abonado podrá comprar dos abonos. Una vez finalizada la venta se comprobará la condición de abonado en cada compra.

Información sobre la venta online

Los precios NO incluyen los gastos de gestión a cargo del comprador (2% sobre el precio del abono, con un máximo de 15 € por abono).

Se podrá adquirir un máximo de 6 abonos por operación.

Para la compra de abonos con movilidad reducida (PMR) se han de poner en contacto con atención al cliente en tickets@acb.es, que se habilitará el jueves 28 de agosto, comenzando la venta de estas localidades el 1 de septiembre.

Los clubes clasificados podrán gestionar anticipadamente un cupo de reservas para sus abonados.

Precios de los abonos para la Supercopa de España de Baloncesto