Precios y fechas para comprar las entradas de la Supercopa de España de baloncesto 2025 de Málaga
Los abonados del Unicaja podrán adquirir sus abonos los días 26 y 27 de agosto. El público en general, a partir del día 28.
La afición malagueña al baloncesto, sea cajista o no, ya conoce los precios para acudir a la Supercopa de España que se disputará el 27 y el 28 de septiembre en el Martín Carpena de Málaga, con el Unicaja como anfitrión.
El cartel es atractivo: Real Madrid, Valencia Basket, Unicaja y La Laguna Tenerife.
La ACB publicó los precios para la cita baloncentística que abre la temporada española, que rondan entre los 40 y los 400 euros.
Las entradas se ponen a la venta el jueves 28 de agosto a partir de las 12:00 horas de manera on-line.
Y en este sistema de ventas, los abonados del Unicaja tendrán ventaja a la hora de adquirir las localidades.
Los socios del club cajista podrán comprar sus abonos de manera preferente los días 26 y 27 de agosto, antes de que se abra el plazo al público general.
En los próximos días, los abonados del Unicaja recibirán un correo electrónico con el enlace y el código necesario para acceder a la compra.
Cada abonado podrá comprar dos abonos. Una vez finalizada la venta se comprobará la condición de abonado en cada compra.
Información sobre la venta online
- Los precios NO incluyen los gastos de gestión a cargo del comprador (2% sobre el precio del abono, con un máximo de 15 € por abono).
- Se podrá adquirir un máximo de 6 abonos por operación.
- Para la compra de abonos con movilidad reducida (PMR) se han de poner en contacto con atención al cliente en tickets@acb.es, que se habilitará el jueves 28 de agosto, comenzando la venta de estas localidades el 1 de septiembre.
- Los clubes clasificados podrán gestionar anticipadamente un cupo de reservas para sus abonados.