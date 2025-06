López Nieto (presidente del Unicaja) habla claro: balance de la temporada, fichajes, Euroliga, fin de ciclo, abonos...

Las ruedas de prensa que el presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, hace al final de cada temporada son largas y sin pelos en la lengua, tocando todos los palos.

Este viernes ha vuelto a hacer balance y ha hablado de fichajes, salidas, la BCL, la Euroliga, la creación de la liga sub 22... Vamos por partes.

"Una temporada legendaria"

Cuando has ganado cuatro de los cinco títulos que has disputado y en la Liga ACB se ha caído en semifinales contra el Real Madrid, uno de los equipos más poderosos de Europa, dando una buena imagen hay poco más que añadir.

"Ha sido una catarata de emociones y éxitos. Una temporada legendaria para la historia del club. No sé si irrepetible porque nuestra obligación es intentar crecer, pero será complicado", ha subrayado López Nieto.

Unicaja ha disputado 65 partidos y ha ganado 49. "Casi no ha dado tiempo a saborear los títulos y los disfrutaremos más con el tiempo", ha dicho el presidente del Unicaja en referencia a las victorias en la Copa del Rey, la Supercopa de España, la BCL y la Intercontinental.

Otro gran hito, sobre todo institucional, ha sido la recepción al equipo del rey Felipe VI en La Zarzuela tras vencer en la Copa del Rey.

¿Fin de ciclo?

Se habla de posible fin de ciclo por las salidas de Dylan Osetkowski y Tyson Carter. López Nieto niega la mayor.

"No es un fin de ciclo. Es un cambio de personas. La idea y el ciclo está claro. Vendrán soldados que intentarán mantener nuestra idea", ha insistido el máximo responsable de la entidad.

"Carter y Dylan se van pero antes se han ido Will, Gustavo o Darío y esto ha seguido. Los que vienen son gente que encajarán en nuestra idea. No va a variar mucho de lo que hemos creado. No hay fin de ciclo", ha subrayado.

López Nieto también ha recalcado que "hemos implantado una cultura de club sólida, identitaria, sabemos lo que queremos, dónde queremos ir, cuáles son nuestros recursos, cómo utilizarlos y cuál es nuestro lugar en el mapa".

Abonos

Este año no se va a sacar una nueva campaña de abonos. Están completos y hay 1.000 personas en lista de espera, a lo que hay que sumar que el club siempre quiere dejar unas 1.900 entradas libres para que pueda haber rotación en cada partido, algo que además deja más ingreso en el club.

Cada año se plantea el tema del precio. López Nieto asegura que "tenemos los abonos de los más baratos de la ACB e incluimos además todos los partidos. Preferimos la fidelidad que el dinero, pero hay que acercarse al mercado".

En este sentido, intentarán respetar el precio a los abonados pero los que compren entradas sueltas sí tendrán tarifas "a precios de mercado".

Fichajes

López Nieto ha adelantado en la rueda de prensa que vendrá el norteamericano con pasaporte bosnio Xavier Castañeda, procedente del JL Bourg Basket francés, para sustituir a Tyson Carter.Tiene 25 años, mide 1,84 centímetros y juega en el puesto de base.

Carter pagará su cláusula de rescisión para irse, casi con total probabilidad, a jugar al Estrella Roja de Belgrado, que disputa la Euroliga.

El club comunicó ayer la marcha de Osetkowski, que se irá al Partizan, y la llegada de James Web III en su lugar.

Las dudas ahora son qué pasará con otros jugadores por los que otros equipos están mostrando interés como Tyson Pérez o Kameron Taylor.

Sobre Pérez, López Nieto confía en que se quede. "Soy optimista", ha indicado. "Irán saliendo jugadores y entrando los que tengan que entrar. Estamos preparados para cualquier escenario, pero confío en que sean pocos. La foto de la plantilla va a ser muy similar", ha dicho.

El presidente del club ha destacado que hay "dos perfiles de jugadores, los que quieran crecer con el Unicaja y otros que han saboreado cierta gloria y busca una estabilidad".

En cualquier caso, destaca que puede ser un hasta luego y no un adiós, como ya ha ocurrido en la historia del club con otros jugadores. "A todos los que se vayan les encantaría volver. Siempre guardarán un gran recuerdo de estos años".

BCL, Euroliga y NBA

Unicaja jugará la próxima temporada otra vez la Basketball Champions League (BCL), que ha ganado en las dos últimas ediciones.

"Estratégicamente tomamos esa decisión y la gente nos sigue. Nos ha permitido crecer como equipo", ha comentado en torno a la BCL.

Sobre la Euroliga sigue siendo muy crítico sobre su gestión. "El mecenazgo roza lo poco adecuado. Un señor que le gusta el baloncesto e invierte fortunas para ganarla. En la Euroliga no hay propuestas comunes", ha lamentado.

"Se crea una Euroliga con grandes presupuestos que desestabilizan el mercado. El baloncesto necesita reorganizarse para subsistir. Hacen falta financiaciones coherentes y estrategias para atraer gente y no excesivo amor de algunos dirigentes por este deporte poniendo el carro antes que los bueyes", ha añadido.

López Nieto insiste en la sostenibilidad financiera como referencia. "Hay que ser sostenibles con el ingreso de televisión y conteniendo el gasto. A los que más le interesa que haya una Euroliga es a los agentes que mueven el dinero".

De cara a la futura liga que quiere organizar la NBA en Europa, el presidente del Unicaja afirma que se sabe poco aún. "Lo coherente llámese Euroliga o NBA es que haya dos competiciones, una importante con sabor europeo sabiendo que se sube o se baja. La Euroliga está capada y orientada a unos pocos".

Nueva Liga sub 22 y liga femenina

La ACB ha creado una liga para jugadores con menos de 22 años y Unicaja formará parte de ella. López Nieto asegura que ha llegado tarde ante la fuga de talentos locales a Estados Unidos.

"Nos vamos a unir por respeto, pero no por convencimiento. Creo que no han puesto los suficientes medios, pero hay voluntad y nosotros no vamos a poner pegas. Es mejor estar y opinar desde dentro que criticar desde fuera".

Por otra parte, el equipo femenino, el Unicaja Mijas, sigue adelante con buenas perspectivas. "El objetivo es llegar sin prisa pero sin pausa a la máxima categoría del baloncesto femenino", ha comentado.