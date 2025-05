Málaga se rinde ante un Unicaja bicampeón de la BCL: "A por la liga"

El Unicaja ha vuelto a hacerlo y Málaga no ha dudado en salir a la calle a celebrar con ellos su segunda victoria consecutiva en la Basketball Champions League (BCL). "Esto es un sueño", decían los aficionados que esperaban a que los jugadores llegaran a la plaza de la Victoria. Al igual que los jugadores, cuando se han dirigido a la afición, no han dudado en asegurar que ahora toca ir "a por la liga".

Eran ya las 20.00 horas, los cajistas no iban a llegar hasta las 20.30 horas, pero la afición ya se agolpaba a los pies del Santuario de la Victoria a la espera de que sus jugadores favoritos llegaran. Los más pequeños han sido los protagonistas de la fiesta, agarrados a las vallas y abrazados a sus bufandas que no dudaban en levantar cuando sonaba el himno: "Siempre te llevo conmigo, siempre seré tu bandera. No juegas solo si yo estoy aquí porque vuela el Carpena y Málaga sueña, Unicaja yo vivo por ti".

Pasadas las 20.40 horas apareció el autobús verde y morado en el que llegaban los jugadores del Unicaja. En el instante en el que Ibon Navarro bajó del mismo, se desató la locura. Todos querían una foto con todos. Nadie se libraba. Y así han ido subiendo poco a poco hasta entrar al Santuario de la Victoria.

Una vez en el interior del templo, Alberto Díaz y Kendrick Perry han portado la ofrenta floral hasta los pies de María Santísima de la Victoria, patrona de Málaga.

Al salir al exterior para seguir con la celebración, uno a uno los jugadores e Ibon han ido hablando poco a poco. El primero en hacerse con el micrófono ha sido Alberto que ha agradecido a toda la afición por estar ahí para ellos y "por apoyar a este grupo de jugadores que son maravillosos que parece que no, pero se sienten malagueños".

Perry no ha dudado en hacerse con el micrófono unos instantes después y se ha dirigido al público asegurando que "Cuatro victorias esta temporada. Es muy especial para este grupo y ahora a por la liga". Estas palabras las ha secundado Tyson Carter, el MVP de la Final Four de la BCL, ya que también ha señalado que ahora toca ir "a por la liga".

"No se trata de ser dramático, pero disfrutad cada cosa de esta como si fuera la última porque no sabemos cuando va a volver a pasar, intentaremos que sea pronto, pero hay que disfrutarlo como si no volviera a pasar nunca. Sed felices y disfrutad con esto", ha asegurado Ibon Navarro al dirigirse a la afición.

Cabe recordar que el equipo malagueño se hizo este domingo con la Basketball Champions League (BCL) tras ganar al Galatasaray en el Sunel Arena 67-83. Tras este resultado abrirán las vitrinas de Los Guindos por cuarta vez esta temporada, por sexta vez en los tres años de este ciclo victorioso, por décima vez en una historia que busca ya las cinco décadas.