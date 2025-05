Ibon Navarro: "El título hay que disfrutarlo como si fuera el último"

Empezó a soltar la tensión en el último cuarto cuando Kalinoski desenfundó y enchufó varias canastas ganadoras. Expresivo como pocas veces se le ha visto sobre la pista durante un partido celebrando canastas. La distancia cajista fue constante pero nunca amplia. Por no lo terminaba de ver claro hasta que el de Ohio empezó a ser determinante. Es Ibon Navarro, el rey midas del Unicaja, que está estrujando al máximo a una plantilla que ha convertido en ganadora. Más de lo esperado en un principio.

Tras ganarle al Galatasaray, el técnico vitoriano animó a la afición cajista a que “celebre como si fuera el último” el título de Liga de Campeones FIBA logrado este domingo, y reconoció que buscará la manera de que su equipo “resetee” para encontrar la mejor versión en el tramo final de Liga ACB, una cuenta pendiente de la temporada pasada.



“Este título hay que disfrutarlo como si fuera el último, porque nunca sabemos si luego vienen más. No hay que estar siempre queriendo más”, apuntó Ibon en rueda de prensa, tras celebrar en la pista del Sunel Arena su segundo título de BCL consecutivo.



“Los títulos hay que celebrarlos, y después debemos encontrar la manera de resetear para dar nuestra mejor versión en el final de la temporada regular en Liga ACB, acabar en la mejor posición y rendir bien en los play off, donde quizá juguemos contra Real Madrid o Barcelona. Pero iremos día a día”, continuó.





“Esto es de mucha gente, de mi staff y de mis jugadores. Hay mucha gente que tuvo problemas personales, porque somos humanos, no robots, pero superar y ayudarnos en esas cosas hacen que este tipo de cosas se disfruten mucho más”, reivindicó Navarro.



“Fue un partido muy sólido”, resumió Navarro, minutos después de lograr su sexto título con Unicaja, para el que fue clave un aprendizaje que se ha dado todos estos años: “Creo que hemos aprendido en los últimos meses a jugar partidos donde no tienes acierto”.



“Eso te puede llevar a la frustración, a perder rebotes y precipitarnos, pero también todo esto nos ayudó a competir el viernes contra AEK y también en la final. Sabíamos lo que teníamos que hacer y lo que no”, analizó el preparador cajista, que había estudiado bien al equipo turco.



"Ellos son muy buen equipo que siempre encontró las maneras de jugar mejor cuando tuvieron lesiones, por eso dije que no borré el 'scouting' en mi ordenador", recordó con una sonrisa.

Un ordenador en el que seguro tiene un plan para intentar asaltar la Liga, en la que la temporada pasada se quedó al menos con la espina de jugar la final tras caer en semifinales contra el UCAM Murcia. Y al parecer, el hambre de títulos intacta.



Para Ibon Navarro, este Unicaja con gen ganador “no es algo que él haya creado”, sino un proyecto en el que ha contribuido “mucha gente”, y reconoce que cuando llegó en 2022 "no sabíamos que esto podía pasar, pero encontramos no solo a grandes jugadores, sino a grandes personas, y todos conectaron”.