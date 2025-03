López Nieto explica las claves de la llegada de la NBA a Europa y cómo encajaría el Unicaja

El Unicaja está construyendo su presente y su futuro a medio plazo en el entorno FIBA con mucha convicción, la que muestra su presidente, Antonio Jesús López Nieto, que no se deja llevar por los cantos de sirena ante el buen momento cajista para buscar jugar en la Euroliga. Y en esa posición se ha producido el anuncio del desembarco de la NBA en Europa precisamente de mano de la FIBA, y que se presenta como una competencia directa para la Euroliga, que de producirse la llegada de la patronal estadounidense tendrá que rehacer su proyecto si quiere sobrevivir, y seguramente no como lo hace ahora. Porque de los Estados Unidos llegan con todo.

Y en ese con todo el Unicaja podría tener cabida para regresar a medirse con la aristocracia del baloncesto europeo. Su presidente, López Nieto, desgranó algunas de las claves de esta nueva realidad que se espera en el baloncesto del viejo continente.

"Los egos son fuertes, los intereses también", pero que lo que hay que hacer es "una competición sostenible" y es cierto que "lo que hay no es una noticia, no es un rumor, es un dato sólido", expuso el máximo dirigente del Unicaja.





"Lo que está claro es que hoy en día los números de la Euroliga no son sostenibles para la mayoría de los clubes", dijo a los periodistas el presidente cajista, quien admitió que "son apuestas de mecenazgo y la apuesta de la NBA parece firme".



"Tampoco voy a tirar campanas al vuelo, aunque creo que los agentes que están detrás son muy sólidos, pero digo que hay que ser prudentes", comentó el máximo dirigente del Unicaja, quien reconoció que está expectante ante lo que pueda suceder en este sentido.

"Hay cuatro plazas que son por méritos deportivos, una asignada a la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) y tres a las Ligas Nacionales. Si el Madrid o el Barcelona entraran como grandes ciudades, en las doce franquicias, el equipo que jugaría desde la Liga Nacional sería el tercero o cuarto clasificado de la ACB, que no deja de ser la Liga más importante de la Europa baloncestística. Eso es importante", comentó.

Acceso por méritos deportivos



"Hoy en día en la Euroliga hay trece dueños y los otros juegan en mucha desventaja. No tienen ningún beneficio económico, pagan por jugar y no tienen un retorno de televisión, con lo cual, para un equipo, jugar en la Euroliga es un honor, pero es un descuadre absoluto en el proyecto del equipo", detalló.



El presidente del Unicaja espera estar bien posicionado para la posibilidad de que el equipo malagueño pueda disputar esa nueva competición y apuntó que "la FIBA ha planteado la posibilidad de que los equipos entren por esa clasificación deportiva, no por invitación".



López Nieto reconoció que no sabe qué movimientos puede hacer la Euroliga ante la creación de la nueva competición de la NBA y dijo que "lo lógico y lo normal" es que, si se cristaliza este nuevo torneo, "se genere otra nueva competición en la que podrían estar el excedente de la Euroliga, los mejores equipos de la BCL y los mejores que participan en la Eurocopa".