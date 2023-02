El Unicaja de Málaga vuelve a ser campeón

El Unicaja de Málaga ha coronado su impecable paso por Badalona conquistando la segunda Copa del Rey de su historia tras ganarle al Lenovo Tenerife en la finalísima del Olímpic de Badalona con un arreón en el último cuarto del partido que permitió una foto para historia, la de Alberto Díaz levantando al cielo un nuevo título para Unicaja. Con menos brillo que contra Barcelona y Real Madrid, pero sabiendo sufrir desde el rebote primero y desde el talento individual después, el equipo malagueño vuelve a ser campeón, con todas las letras, y certifica que ya está aquí de nuevo.

De esta forma, el proyecto iniciado este verano tras la debacle de la temporada anterior alcanza sus frutos a la primera. Desde la maestría de Ibon Navarro desde la pizarra, y la suma de toda la rotación, con un juego interior mermado por la baja de Sima, el Unicaja culmina una actuación coral que lo sitúa de vuelta en el olimpo del baloncesto.

El intercambio de golpes del primer cuarto acabó con un triple de Kalinoski para dejar el marcador en 16-17. Se contrarrestaron bien ambos conjuntos en la primera manga del choque en la que Ejim sumó dos faltas y se tuvo que sentar en el banquillo. En los últimos minutos del cuarto, Alberto Díaz empezó a marcarle los tiempos al Unicaja.

Shermadini se convirtió en un quebradero de cabeza para los de Ibon Navarro, que jugaron al ritmo que marcó el veterano Marcelinho Huertas.

Su primer mal trance lo pasó Unicaja en el segundo cuarto, cuando no fue capaz de poner a raya a Lenovo. Eso, más la falta de claridad en el tiro, tuvieron al UNicaja siempre a remolque hasta el descanso. Esta vez no acertaba Osetkowski, no se enganchaba Brizuela, y no definía ninguno debajo del aro después de buenas penetraciones. Pero otra Kalinoski, a falta de 30 segundos, igualó el marcador con un triple en carrera. El rebote fue lo que salvó a Unicaja de un naufragio. El cuarto se acabó con un triple de Marcelinho Huertas desde su casa (39-37).

Nada más empezar el tercer cuarto Perry se cargó con su tercera falta, y acto seguido llegó un dos más uno de Brizuela, que lo celebró con rabia. El tiro libre a la cazuela y por delante Unicaja (39-40).

A mitad del tercer cuarto se le complicó la final a Unicaja. Más bien, se la complicó Huertas, que él solo se llevó la ventaja de Lenovo a los nueve puntos. El peor momento de Unicaja en el torneo. Kalinoski dio respuesta con un triple, pero Lenovo volvió a más nuevo. El mensaje había llegado. Unicaja tendría que pelear mucho si quería la gloria. E Ibon tendría que volver a acertar con la pizarra, como contra Barcelona y Madrid. Pero fue la determinación de Kalinoski la que sostuvo Unicaja, que después de otro tiro exterior de Carter se puso a uno (58-57). Otro triple de Carter cerró el tercer cuarto con empate a sesenta. Todo para el final.

El Unicaja aceleró al inicio de la última manga pero la ventaja duró lo que quiso Huertas, que volvió a poner por delante a Lenovo (66-65). No terminaba de jugarse en toda la final a lo que quería el conjunto malagueño, sostenido por el talento individual especialmente de Kalinoski y Carter, MVP de la Copa.

Y entonces, llegó el momento Barreiro-Osetkowski, dos triples consecutivos con un robo de Barreiro entre medias le dio a Unicaja la ventaja y el control del partido (69-77). Se mantuvo por delante el cuadro cajista que a falta de cuarenta segundos, con 74-80, Kalinoski falló un triple solo y el rebote derivó en antideportiva contra Osetkowski. Dos tiros y posesión.

El accidentado final, con revisiones de los árbitros, se cerró con un triple del excajista Jaime Fernández para colocar el 80-83 definitivo, un resultado que se escribe en letras de oro en la historia de Unicaja y del baloncesto malagueño, porque el Unicaja es campeón.

