La BCL se le pone seria al Unicaja de Málaga

El Unicaja de Málaga, que terminó líder de su grupo en la primera fase de la Liga de Campeones FIBA, jugará una siguiente ronda de gran dificultad en la que se encontrará con el Galatasaray turco, ya clasificado, y al ganador del cruce entre MHP Riesen alemán y el Limoges francés y el vencedor del partido entre el AEK griego y el Tofas Bursa turco.



El equipo malagueño logró en este primer escalón de la competición europea dejar cerrado su pase matemático a la denominada 'Round of 16' a falta de dos partidos, y una vez acabada esa liguilla del grupo G, ha acabado primero con cinco victorias y una derrota, ésta en el último duelo ante el Dinamo Sassari (82-92).



La Liga de Campeones (BCL, por sus siglas en inglés) no volverá para los cajistas hasta el próximo 24 de enero, cuando arranque esa segunda fase donde los contrincantes ya serán más duros: el primero y único confirmado es el Galatasaray turco, uno de los favoritos del torneo.



Un clásico del baloncesto turco, siempre tan competitivo, el Galatasaray es quinto en su Liga y ha terminado también como campeón de su grupo con balance de 4-2, donde estaban Hapoel Holon israelí, el Oostende belga y el Legia Varsovia polaco.



El equipo otomano, entrenado por el técnico griego de 44 años Andreas Pistiolis, posee una plantilla con nombres más que contrastados, alguno con experiencia en España como el italoamericano Angelo Coloiaro (ex Obradoiro), Tyrus McGee (jugó en Breogán y Burgos) o Dylan Ennis, hace unos meses uno de los jugadores franquicia del Gran Canaria.



Los otros dos equipos que componen el Grupo K con malagueños y turcos saldrán de dos eliminatorias al mejor de tres partidos, los llamados ‘Play in’, que se disputarán en enero.



Una de ellas se decide entre el Riesen alemán y el Limoges francés, un cruce con ventaja de campo para los germanos; el cuarto club saldrá del ganador del duelo entre el AEK griego y el , con ventaja de cancha para los primeros.



El Unicaja fue superior a cada rival al que se enfrentó en la primera fase, el JDA Dijon, Dinamo Sassari y de Salónica; pero en la próxima ronda la exigencia aumenta y un grupo, aún por perfilar, podría considerarse el más competitivo al haber dos de los tres favoritos al título como son Unicaja y Galatasaray.



La segunda fase de la competición, ya con los 16 equipos clasificados, arrancará el próximo 24 de enero con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.



Los dos primeros de cada grupo serán los que accedan la fase de cuartos de final previa a la 'Final entre Cuatro', cuya sede está todavía por definir y donde espera estar el Unicaja, que vive su temporada de la resurrección.

