El Unicaja de Málaga va en moto (85-117)

Sexta victoria del Unicaja de Málaga consecutiva en la ACB, que empieza a meter miedo y hacer soñar a la afición cajista, que ya saborea la vuelta a la Copa del Rey e incluso como cabeza de serie. Todo ello, certificado por los 117 puntos que le ha endosado al Fuenlabrada en su pabellón, su récord histórico de anotación. El que selló ese récord fue el diamante de la cantera cajista, Mario Saint-Supery.

El Unicaja de Málaga dio continuidad a sus buenas sensaciones y aumentó a seis su racha de victorias consecutivas en la Liga Endesa tras imponerse de manera contundente a domicilio al Carplus Fuenlabrada (85-117).

Mejor puntuación en #LigaEndesa ➡️ 1⃣1⃣7⃣

Mejor valoración en #LigaEndesa ➡️ 1⃣5⃣7⃣

Afrontaba el choque el cuadro local con el objetivo de aguantar al contrario en el tramo inicial, algo que no había conseguido en épocas recientes. Y por momentos parecía que iba a conseguirlo al responder los doce primeros puntos de los andaluces, siete de ellos obra de Kravish. Sin embargo, en ese momento un parcial de 0-5, triple de Brizuela incluido, comenzó a romper el choque.

🔥 Récord histórico de puntos: 117

🎁 Récord histórico de asistencias: 33

📊 Récord histórico de valoración fuera de casa: 157

Ese revés lo contestó de igual manera el cuadro fuenlabreño tras el primer tiempo muerto, pero Barreiro, con cinco puntos seguidos, dejó en nada la reacción. La rápida respuesta dio un empujón anímico al Unicaja, que a partir de ahí se mostró impenitente hasta alcanzar los catorce de ventaja al final de los primeros diez minutos con dos exitosos pasos por la línea de tiros libres de Osetkowski y Brizuela (21-35).



Lejos de relajarse, los visitantes volvieron al parqué con un triple de Carter y otro de Díaz. Minimizó el daño inmediatamente Hannah con una dosis de medicina desde el perímetro, pero la tendencia era superior a situaciones aisladas. Carter, con cinco puntos sin fallo, volvió a poner a los suyos veinte arriba (26-46).



A esas alturas la diferencia entre unos y otros se reducía básicamente a la exhibición de un juego más coral y a los porcentajes de acierto, casi multiplicados por dos en los lanzamientos de dos y en los de tres en favor de los de Ibón Navarro.



Tras el paso por vestuarios llegó el Fuenlabrada a ponerse 22 abajo y fue en ese momento, al tocar fondo, cuando afloró el orgullo. Este se materializó en un parcial de 6-0 que animó a la grada. Pero cada vez que parecía que el equipo se acercaba, chocaba de bruces con un sólido Unicaja.



Tanto fue así que la distancia no llegó a bajar de los quince puntos hasta quedar menos de dos minutos para el final del tercer cuarto. Y cuando eso sucedió, le cayó encima al anfitrión un nuevo parcial de 0-8 con un triple de Kalinoski y cinco puntos de Thomas.



Dadas las circunstancias los últimos diez minutos fueron un mero trámite para el cuadro malagueño, poco a poco se fue acercando a treinta y dos puntos de ventaja con los que ganó el partido. De esta manera, el conjunto que dirige Ibón Navarro prosigue con su escalada a costa de un Fuenlabrada que encadena cuatro derrotas consecutivas, tres de ellas con una diferencia de 25 puntos o más.



Ficha técnica:



85 - Fuenlabrada (21+16+25+23): García (4), Ristic (17), Fernández (8), Kromah (16), Novak (4) -cinco inicial-, Eyenga (9), Senglin (13), Macoha (-), Hannah (6), Okouo (4), Ehigiator (4), Savkov (-).



117 - Unicaja (35+21+27+34): Kalinoski (9), Barreiro (11), Thomas (9), Kravish (25), Perry (-) -cinco inicial-, Carter (21), Osektowski (9), Brizuela (17), Díaz (6), Lima (8), Ejim (-), Saint-Supery (2).



Árbitros: Óscar Perea, Francisco Araña e Iyán González. No hubo exclusiones por personales.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada once de la Liga Endesa disputado en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada ante 3.000 espectadores.

