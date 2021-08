Barreiro: “Me hace ilusión, Unicaja de Málaga es un gran club”

Jonathan Barreiro (16 de enero de 1997 en Cerceda, La Coruña) es la cara de la ilusión. El alero, que fue el primer fichaje de los tres que ha completado el Unicaja este verano, ha sido presentado en sociedad y ha mostrado su alegría y satisfacción por recalar en la disciplina cajista. Un fichaje que ya conoce también la FIBA Champions League, de la que ensalza su nivel.

En primera instancia, Juanma Rodríguez presentó al jugador gallego. "Jonathan es de sobra conocido. Scariolo contó con él para las ventanas FIBA. Estamos muy contentos de tenerlo en este proyecto nuevo que iniciamos. Tenemos que ayudarlo para que se adapte lo antes posible y su rendimiento sea el mejor. Él ya conoce al bloque de jugadores nacionales que hay. Espero que nos aporte su energía positiva, sumar, empujar y ayudar a devolver a Unicaja a donde debe estar", comentó el director deportivo cajista.

Por su parte, Barreiro se mostró muy contento de recalar en las filas del Unicaja. "Me llamó Fotis diciéndome que contaba para su proyecto en Unicaja, lo que me hizo mucha ilusión, que te den esa confianza. Pero no hubo mucho más que pensar. Una vez que estuvo la oferta la decisión fue sencilla", dijo sobre cómo se fraguó su fichaje.

"Me hace ilusión. Malaga es un gran club, siempre lo pensé. Vengo con muchas ganas de contribuir y poner mi grano de arena para cumplir todos los objetivos que se plantee el club. A la mayoría de los compañeros los conozco de la selección de entrenar con ellos. Eso servirá para adaptarme. También tengo a Carlos Suárez, que lo tomaré de referente y seguro que me da muy buenos consejos porque juega en una posición parecida a la mía", continuó.

El alero también habló de la opción de jugar tanto de 3 como de 4. "En el baloncesto moderno todas las posiciones son parecidas. Eso va a depender de lo que quiera el entrenador. Va a depender de las necesidades. Rendir se rendirá y estoy dispuesto a ayudar en las dos posiciones". Y explicó la exigencia de jugar la FIBA Champions League. "Jugué dos años la Champions. Es una liga con grandes equipos y hay que poner en valor jugar en Champions porque es una competición que nos va a exigir nuestro máximo nivel", dijo.

Pretemporada

De manera paralela a la presentación de Jonathan Barreiro continúa el arranque de la actividad en el Unicaja con las primeras pruebas médicas con vistas al inicio del trabajo ya sobre el parqué el sábado a las 10.30 horas en el Palacio de los Deportes Martín Carpena a las órdenes de Fotis Katsikaris.

Los reconocimientos médicos, como suele ser habitual, se realizan en el Hospital Quirónsalud Málaga, donde su cuadro médico está realizando revisiones de todo tipo para que los jugadores estén en perfectas condiciones de cara al inicio de la pretemporada.

En su Centro Médico de Parque Litoral todos los jugadores van a ir pasando la revisión odontológica, que también es importante para el estado físico general. Ya en el Hospital, en estos días se harán las pruebas de esfuerzo y revisión en Cardiología y el viernes por la mañana se realizará una analítica completa para rematar el cuadrante de la semana.

Por otro lado, en las instalaciones del Palacio de los Deportes Martín Carpena tanto en el gimnasio como en pista, los jugadores se están sometiendo a una valoración funcional de su estado físico y a una evaluación del estado nutricional. De esta manera, se inicia un control de la evolución de los jugadores física, médica y nutricional nada más incorporarse a la disciplina del equipo.

Los primeros en visitar las instalaciones de Hospital Quirónsalud Málaga fueron Alberto Díaz y Carlos Suárez, mientras que Jaime Fernández, Francis Alonso, Rubén Guerrero y Yannick Nzosa lo han hecho este miércoles. Los siguientes en iniciar sus reconocimientos serán Tim Abromaitis, Darío Brizuela, Axel Bouteille, Jonathan Barreiro y Pablo Sánchez.

