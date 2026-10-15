Rakan Al-Thani empieza a mover ficha: su defensa pide su puesta en libertad con medidas cautelares

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LO ESENCIAL Las claves La defensa de Rakan Al-Thani recurre su prisión provisional incondicional y solicita la libertad con medidas cautelares como fianza, retiro de pasaportes y comparecencias periódicas. El abogado del hijo del jeque considera la medida "desproporcionada" y niega el riesgo de fuga, asegurando que su representado siempre ha mostrado disposición a colaborar con la justicia. Rakan Al-Thani fue detenido en Alemania y la Fiscalía solicita para él y su familia 14 años de prisión por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal en el Málaga CF.

La defensa de Rakan Al Thani -uno de los hijos del jeque máximo accionista del Málaga CF-, que está en prisión provisional incondicional por la gestión en el club, ha presentado un recurso contra esta medida y pide que se le ponga en libertad provisional con medidas cautelares.

En un recurso de reforma y subsidiario de apelación, al que ha tenido acceso EFE, la defensa pide la revocación de la decisión del juzgado de Málaga que acordó mantener la prisión provisional, ya que considera que no se ajusta a derecho.

La defensa del hijo del jeque pide que se acuerde la libertad provisional con las medidas cautelares que se estimen necesarias, entre ellas una fianza, la retirada de sus pasaportes y otros documentos de viaje, la prohibición de salida del territorio, las comparecencias periódicas o la fijación de domicilio en España.

En caso de que este recurso sea desestimado, solicita que se interponga subsidiariamente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga.

La prisión es "desproporcionada"

Ha defendido que el auto no expresa los motivos por los que la prisión es necesaria y proporcionada, y que se mantiene la decisión de junio en la que no se había oído a Rakan Al Thani sin ponderar lo que dijo el 8 de octubre ante el juez.

También subraya que no había comparecido para defenderse de la acusación porque nunca se le notificó por el cauce que el tribunal consideró necesario, que la prisión se decidió sin la defensa designada por el mandante y sin entrevista previa con su abogado, y que además no conoció en su lengua la acusación.

En relación al riesgo de fuga, la defensa rechaza que se traslade a Rakan una conducta "que se atribuye colectivamente a su familia", cuando él se personó en la causa "en cuanto tuvo noticia de ella, ofreció declarar, declaró, manifestó su disposición a colaborar y, tras su detención, designó defensa en España".

Ha añadido que manifestó su disposición a colaborar hasta el punto de que se levantó la orden internacional de detención de 2022 y que no ha quebrantado "obligación cautelar alguna".

Además, expone que ha permanecido en Alemania "localizado y sometido a tratamiento médico sin que allí se le notificara resolución alguna" y que se disponía a regresar a Catar en la fecha "fijada nueve meses antes en su billete de vuelta".

"Esos casi siete años reflejan la trayectoria de quien ha buscado defenderse en este proceso", según su defensa, que asegura que ningún dato permite afirmar con la certeza necesaria que vaya a fugarse. El hijo del jeque ha elegido al abogado Javier Velasco Almendral del despacho Choclán para empezar a defenderse e intentar salir de prisión.

Ha subrayado además que el auto convierte la posición económica y los vínculos familiares del hijo de Al-Thani "en una presunción de fuga" y defiende que la afirmación de que sería inviable localizarlo "carece de sentido" respecto de quien se encuentra en España y se ofrece a entregar sus documentos de viaje y con control telemático.

En cuanto a la intervención de su mandante en la causa, resalta que el auto de procedimiento abreviado y el de apertura "imputan en bloque", pero no delimitan su parte, o que tres de las cuatro acusaciones califican unos mismos hechos con dos delitos excluyentes entre sí.

Detenido en Alemania

El hijo del jeque fue detenido en septiembre en el aeropuerto de Múnich (Alemania) por una orden europea e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión por presuntas irregularidades en la gestión en el Málaga CF y el pasado jueves, tras llegar a Madrid, prestó declaración telemática y la jueza acordó prisión incondicional.

La titular del Juzgado de Instrucción 14 acordó mantenerlo en prisión por la alarma social y el riesgo de fuga.

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de catorce años de prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, Rakan, Nasser y Nayef, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga.