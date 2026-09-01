Oficial: Juan Berrocal refuerza la mermada defensa del Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Berrocal refuerza la defensa del Málaga CF tras varias lesiones importantes en la zaga. Llega libre desde el Getafe CF y firma por una temporada; la pasada campaña jugó cedido en el Atlanta United de la MLS. El central jerezano ya estuvo en la órbita del club cuando era jugador del Sporting de Gijón. El Málaga CF destaca su perfil como defensor serio y expeditivo, clave para cubrir bajas de larga duración como las de Murillo y Calero.

Las lesiones en el centro de la defensa del Málaga CF han trastocado toda la planificación de la temporada y el club ha tenido que salir al mercado a buscar otro central. En el último día de mercado de fichajes hizo oficial la llegada de Juan Berrocal (1999).

El jugador jerezano llega libre procedente del Getafe CF y firma por una temporada. Su experiencia en Primera División se reduce a 19 partidos con la camiseta azulona en la temporada 24-25, puesto que el curso pasado estuvo cedido en el Atlanta United de la Major League Soccer de Estados Unidos.

No es la primera vez que se le vincula con el Málaga, ya que estuvo en la órbita blanquiazul cuando era jugador del Sporting de Gijón, y ahora sí cristaliza su llegada al club de Martiricos para aportar veteranía a un centro de la defensa mermado.

Con la lesión de Murillo se apostó por la llegada de Calero, que en pretemporada se rompió varias costillas y estará varios meses de baja. Por lo que Loren ha tenido que buscar un perfil parecido de futbolista. Veterano y libre para que encaje en los parámetros económicos del Málaga CF.

A esto hay que sumarle la situación de Álex Pastor, que sale de una lesión de cruzado que lo ha tenido un año sin competir. Por ello, solo Recio y Einar Galilea están disponibles para Funes, que ha tirado del canterano Otu en las primeras convocatorias.

Berrocal se crió en la cantera del Sevilla FC, con cuyo filial debutó en Segunda División inaugurando una trayectoria que lo llevó a CD Mirandés, Sporting de Gijón y SD Eibar en la categoría de plata antes de fichar por el Getafe.

El Málaga CF lo define en el anuncio oficial de su fichaje como un "defensor serio, contundente y expeditivo" que llega para corregir los defectos en una posición que le ha dado demasiados quebraderos de cabeza a Loren Juarros.