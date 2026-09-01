Jens Cajuste, con experiencia en la Premier, cierra el mercado de fichajes del Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA Jens Cajuste, centrocampista sueco, es el último fichaje del Málaga CF para su regreso a Primera División. Llega cedido por una temporada desde el Nápoles, tras jugar la pasada campaña en el Ipswich Town de la Premier League. Cajuste tiene experiencia en varias ligas europeas y un valor de mercado de siete millones de euros, solo superado en la plantilla por Chupe. Su perfil defensivo y capacidad de conducción de balón reforzarán el mediocampo y darán competencia a Izan Merino.

El centrocampista sueco Jens Cajuste se convierte en el último fichaje del Málaga CF en el mercado de su regreso a Primera División.

Cajuste llega a Martiricos en condición de cedido por una temporada procedente del Nápoles de la Serie A, aunque la temporada pasada la disputó cedido en el Ipswich Town de la Premier League, con el que acabó descendiendo de categoría.

El mediocentro llega con experiencia en primeras divisiones europeas como la danesa (Midtjylland), francesa (Stade de Reims), italiana (Nápoles), más la mencionada Premier.

El valor de mercado del futbolista es de siete millones de euros según el portal Transfermarkt, por lo que en principio llega para elevar el nivel de la plantilla de Funes. Sólo está por delante Chupe, valorado en 10 millones de euros.

Es el segundo fichaje para el centro del campo tras la llegada de Pablo Martínez, aunque con un perfil más defensivo.

Cajuste aportará músculo al centro del campo blanquiazul y hará competencia a Izan Merino, único pivote puro de la plantilla. Además, suma centímetros, ya que mide 1,88.

El sueco destaca también por su conducción de balón, lo que permitirá consolidar la apuesta por conservar el balón del equipo de Funes.