Arriaza renueva hasta 2028 con el Málaga CF y se va cedido al Estepona en Segunda RFEF

Las claves

Las claves Generado con IA Pablo Arriaza renueva su contrato con el Málaga CF hasta junio de 2028. El centrocampista malagueño jugará cedido una temporada en el CD Estepona de Segunda RFEF, sin opción de compra. Arriaza, que debutó con el primer equipo en la pasada Copa del Rey, se formó en las categorías inferiores del Málaga. El club considera que la cesión servirá para que Arriaza acumule minutos y siga creciendo futbolísticamente.

El Málaga CF ha alcanzado un acuerdo con Pablo Arriaza para ampliar la vinculación del canterano con el club hasta junio de 2028.

El centrocampista malagueño, que este verano dio el salto a la primera plantilla de Juanfran Funes después de cerrar su etapa en el Atlético Malagueño, jugará esta temporada cedido en el CD Estepona Fútbol Sénior.

La operación contempla una cesión por una temporada y sin opción de compra, por lo que Arriaza continuará perteneciendo al Málaga durante su nueva aventura en Segunda Federación. El futbolista se incorporará al proyecto dirigido por Manolo Sánchez, también con pasado como segundo entrenador blanquiazul, para afrontar el curso 2026/27 en el Grupo 4 de la categoría.

Arriaza llegó a la cantera malaguista en edad cadete y ha ido avanzando por las diferentes categorías hasta alcanzar el Atlético Malagueño. Su rendimiento le permitió llamar la atención del cuerpo técnico del primer equipo y realizar la pretemporada con los mayores.

Su estreno oficial con el Málaga llegó la pasada temporada. Juanfran Funes le dio la oportunidad de debutar en la eliminatoria de Copa del Rey frente al CF Talavera de la Reina, una experiencia que supuso su primer partido con el conjunto blanquiazul.

Ahora, el club considera que la cesión al Estepona puede servirle para continuar con su formación en una categoría exigente y, sobre todo, acumular minutos.

✅ Pablo Arriaza se incorpora al @CDEstepona



El mediocentro malagueño llega cedido por una temporada desde el @MalagaCF



🔝 Se suma a las órdenes de Manolo Sánchez tras realizar la pretemporada con el conjunto de LaLiga



¡Bienvenido, @pabloarriaza10! ❤️ pic.twitter.com/RbiBiHKKwW — C.D. Estepona (@CDEstepona) September 1, 2026

Arriaza afrontará así una temporada en la que tendrá que competir por hacerse un hueco en el equipo de Manolo Sánchez y seguir creciendo lejos de La Rosaleda.

Una fórmula parecida a la que se siguió con Larrubia o Dani Lorenzo, aunque estos se fueron al Mérida en Primera RFEF.

El futbolista destaca por su polivalencia y puede desempeñarse como pivote defensivo, una posición en la que ha desarrollado buena parte de su trayectoria en las categorías inferiores del Málaga.

Con esta renovación, el Málaga mantiene el control sobre el futuro de uno de los capitanes del Atlético Malagueño, al que Funes conoce muy bien.

De hecho, su participación fue habitual durante la pretemporada, pero siempre estuvo en la mente del club buscarle una salida para que fuese madurando como jugador una vez cumplidos los 23 años que le impiden seguir teniendo ficha del filial.