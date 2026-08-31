El Málaga ficha a Adam Aznou, un lateral zurdo procedente del Everton: llega en calidad de cedido

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF ficha al lateral zurdo Adam Aznou, cedido por el Everton para esta temporada. Aznou, nacido en Barcelona en 2006, ha sido internacional con España y Marruecos, debutando con la absoluta africana en 2024. Ha pasado por las canteras del Barcelona y Bayern de Múnich, y jugó minutos en Bundesliga, Champions y Mundial de Clubes. Es el sexto fichaje del Málaga tras Calero, Cruz, Dotor, Salinas y Pablo Martínez, y el club lo define como un "lateral rápido y técnico".

El Málaga CF tiene nuevo fichaje. Ha llegado Adam Aznou Ben Cheikh, un lateral zurdo que llega del Everton en calidad de cedido para esta temporada.

Ya ha pasado el reconocimiento médico y ha firmado su contrato junto al director deportivo Loren Juarros.

Nació en Barcelona el 2 de junio de 2006, por lo que acaba de cumplir 20 años. Ha sido internacional en categorías inferiores con la selección española y la marroquí. Con el combinado norteafricano absoluto debutó oficialmente con apenas 18 años, en 2024, y acumula 3 internacionalidades.

Aznou pasó por las canteras del Barcelona (2019-22) y del Bayern de Munich (2022-24), por lo que sabe qué se vive en esos grandes equipos.

Con el Bayer incluso llegó a jugar unos minutos en la Bundesliga, la Champions y el Mundial de Clubes.

De ahí fue cedido al Valladolid, donde jugó 13 partidos, pasando posteriormente al Everton inglés de la Premier League.

En el Málaga CF le definen como un "lateral rápido y técnico".

Es el sexto fichaje del equipo con la llegada a Primera tras las llegadas de Calero, Cruz, Dotor, Salinas y Pablo Martínez.