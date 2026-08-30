El uno por uno del Real Madrid vs. Málaga CF: Rafita sostuvo el fuerte

El once del Málaga en el Santiago Bernabéu. LaLiga

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF cayó 4-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, recibiendo tres goles en los primeros diez minutos. Rafita fue el mejor del Málaga, destacando en defensa y conteniendo a Vinicius la mayor parte del partido. Pablo Martínez debutó con el Málaga y Haitam volvió a tener minutos, mientras que Dani Lorenzo quedó fuera por fiebre. El equipo evitó una goleada mayor tras el descanso, pero mostró dificultades para reaccionar tras el mal inicio.

El Málaga CF perdió 4-0 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la tercera jornada de liga. En diez minutos encajó tres goles y después evitó una goleada tras el descanso. .

Dani Lorenzo se quedó fuera de la convocatoria a última hora por un proceso febril. Debutó Pablo Martínez con la camiseta del Málaga y Haitam volvió a tener pocos minutos.

En El Español de Málaga, valoramos uno a uno a los jugadores de Funes.