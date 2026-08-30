El uno por uno del Real Madrid vs. Málaga CF: Rafita sostuvo el fuerte
Los blanquiazules caen con contundencia en el Santiago Bernabéu.
Más información: así te hemos contado el partido en directo
Las claves
Generado con IA
El Málaga CF cayó 4-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, recibiendo tres goles en los primeros diez minutos.
Rafita fue el mejor del Málaga, destacando en defensa y conteniendo a Vinicius la mayor parte del partido.
Pablo Martínez debutó con el Málaga y Haitam volvió a tener minutos, mientras que Dani Lorenzo quedó fuera por fiebre.
El equipo evitó una goleada mayor tras el descanso, pero mostró dificultades para reaccionar tras el mal inicio.
El Málaga CF perdió 4-0 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la tercera jornada de liga. En diez minutos encajó tres goles y después evitó una goleada tras el descanso. .
Dani Lorenzo se quedó fuera de la convocatoria a última hora por un proceso febril. Debutó Pablo Martínez con la camiseta del Málaga y Haitam volvió a tener pocos minutos.
En El Español de Málaga, valoramos uno a uno a los jugadores de Funes.
Jugador
Valoración
1. Alfonso Herrero
Le metieron el primero por debajo de las piernas y el segundo, con mala fortuna, se lo metió en propia puerta. Hizo varias paradas de mérito
3. Carlos Puga
Mala la suerte en el segundo gol del Madrid. Estaba conteniendo bien a Vinicius. Sustituido en la segunda parte.
15. Recio
Otro gran partido del central a pesar del escenario. Reclamó falta de Bellingham en el 1-0.
4. Einar Galilea
Menos expuesto defensivamente que contra el Dépor. Sacó bien el balón cuando pudo y no se arrugó. Sustituido.
31. Rafita
Un titán en la izquierda y después en la derecha cuando le tocó frenar a Vinicius. Sólo lo pudo superar en el cuarto gol ya en el descuento. El mejor del Málaga.
23. Izan Merino
Se fue diluyendo con el equipo tras un buen inicio y ya no remontó. Pero tuvo mucha faena en su zona.
14. Rafa
Desacertado con el balón, aunque nunca se escondió. Sustituido en el descanso.
8. Dotor
Desesperado en la primera mitad corrigiendo a sus compañeros. Se ofreció siempre, pero pudo poco. No paró de correr y presionar arriba.
10. Larrubia
Lo intentó de todas formas, y en el tramo final logró varias acciones de mucha calidad, caños a Vinicius y Cucurella. No pudo culminar con el gol.
11. Joaquín
Tuvo un disparo con peligro. Después, desaparecido. Le vino grande el partido. Sustituido.
9. Chupe
El primer balón que tocó fue una ocasión del Málaga. No pudo hacer mucho. Provocó una falta con mucho peligro y su enfado con el banquillo por no tirarla fue morrocotudo.
SUPLENTES
18. Pablo Martínez
Trató de poner orden y pausa en el centro del campo. Encargado del balón parado.
12. Salinas
Discreto.
19. Juan Cruz
Tuvo un disparo alto con la derecha. Ofreció soluciones cuando entró.
7. Haitam
Retó varias veces a Trent y lo superó para sacar varios centros. Estrelló una falta muy peligrosa en la barrera. Buenos minutos por segundo partido consecutivo.
6. Ramón
Poco tiempo para valorar. Vio amarilla por frenar una contra.