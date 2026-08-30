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  1. Alineaciones: ¡Dani Lorenzo fuera de la convocatoria! Rafa, titular

    Alineaciones con sorpresa en los dos equipos. En el Málaga se cae Dani Lorenzo por un proceso febril. Rafa entra en su lugar. En el Real Madrid, Cucurella, Camavinga y Brahim son titulares.

    Ficha de partido del Real Madrid vs. Málaga CF de la temporada 2026-2027

    Ficha de partido del Real Madrid vs. Málaga CF de la temporada 2026-2027 Málaga CF

  6. ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes y bienvenidos a EL ESPAÑOL de Málaga, donde te vamos a contar todo lo que ocurra en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de la jornada 3 de liga entre el Real Madrid CF y el Málaga CF.

    Los de Funes buscan la primera victoria de la temporada.