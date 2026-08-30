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Alineaciones: ¡Dani Lorenzo fuera de la convocatoria! Rafa, titular
Alineaciones con sorpresa en los dos equipos. En el Málaga se cae Dani Lorenzo por un proceso febril. Rafa entra en su lugar. En el Real Madrid, Cucurella, Camavinga y Brahim son titulares.
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La maldición del Bernabéu: 16 derrotas y 3 empates
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Martínez Munuera, testigo de una 'hazaña' del Málaga CF
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Hora, televisión y dónde seguir el partido online
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La previa del partido
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¡Bienvenidos!
Buenas tardes y bienvenidos a EL ESPAÑOL de Málaga, donde te vamos a contar todo lo que ocurra en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de la jornada 3 de liga entre el Real Madrid CF y el Málaga CF.
Los de Funes buscan la primera victoria de la temporada.
Málaga C.F.