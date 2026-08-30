4-0 | El Málaga CF solo aguanta veinte minutos en el Bernabéu

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF resistió solo veinte minutos ante el Real Madrid en el Bernabéu antes de encajar tres goles en apenas once minutos. Una jugada individual de Bellingham en el minuto 19 abrió el marcador y marcó el inicio del dominio blanco. El Real Madrid bajó el ritmo en la segunda parte y el Málaga mejoró, aunque recibió el cuarto gol en el descuento. El Málaga acumula tres jornadas sin ganar y sigue sin estrenar su casillero de victorias en la temporada.

El tramo del minuto 19 al 30 condenó al Málaga CF en su regreso al Santiago Bernabéu (4-0). Después de un buen arranque, una jugada individual de Bellingham anestesió al conjunto blanquiazul y cuando salió de la pájara ya iba perdiendo 3-0.

Una acción de Bellingham en el minuto 19' fue la sentencia del Málaga, que en la segunda parte se mantuvo en pie y solo recibió el cuarto en el descuento.

La diferencia física fue un mundo para el Málaga en el Bernabéu, donde acabó agotado. Eso sí, se mantuvo fiel a su propuesta desde el inicio hasta el final y no fue a la Castellana a racanear. Con algo hay que quedarse.

Funes introdujo dos novedades en el once. Rafa entró por Dani Lorenzo, con fiebre, y Larrubia por Juan Cruz. El resto, igual. Mourinho también metió cinco cambios con respecto al partido del miércoles.

El Málaga CF juntó más las líneas que habitualmente, movió el balón con calma, sin precipitarse salvo en alguna acción. De hecho en la primera jugada ya pisó el área blanca con réplica de Trent.

Fue la tónica de los primeros veinte minutos, con Recio muy firme y con buena circulación de la pelota.

Hasta que Bellingham agarró un balón en el balcón del área a los diecinueve minutos, se fue escorando buscando un hueco y batió a Herrero por debajo de las piernas.

En el 26', con el Málaga corriendo detrás del Madrid, una jugada de Mbappé acabó con Bellingham rematando el rechace con la cabeza y Alfonso y Puga metiéndose el segundo en propia puerta.

Luego Trent puso un balón al corazón del área que Mbappé remató de primeras.

Un equipo en shock hasta el final, cuando Rafa y Chupe sumaron dos ocasiones al borde del descanso.

El Madrid levanta el pie tras el descanso

Pablo Martínez debutó tras el descanso sustituyendo a Rafa. El ritmo fue más lento y dio la sensación de que el Real Madrid no quiso hacer sangre.

El Málaga volvió a apostar por la calma y el orden y esta vez no le cayó el vendaval encima, aunque el Madrid sí tuvo ocasiones, como un balón a la escuadra de Bellingham.

En el 60' entraron Salinas y Juan Cruz por Joaquín y Puga y Rafita se situó en el lateral derecho. Secó a un Vinicius por otra parte apático.

La tónica fue la misma hasta que en el 75' Funes introdujo una variante táctica que inclinó un poco el partido hacia el área de Courtois.

Metió a Haitam por Einar. Se quedó con tres defensas -Rafita, Recio y Salinas-, el marroquí se fue a la izquierda y Juan Cruz se metió por dentro.

El Málaga fue más incisivo, con Haitam retando y ganando a Trent y Larrubia tirando caños a todo el que se le cruzó en el camino.

Chupe provocó una falta al borde del área cerca del final, se peleó con el banquillo cuando llegaron órdenes de que la lanzara Haitam. El balón se quedó en la barrera, primero en la cabeza de Rudiger y luego en la mano de Diamonde. El VAR corrigió el penalti que había señalado Martínez Munuera.

Una pérdida de Ramón provocó una contra que culminó Güler empujando a la red una asistencia de Vinicius.

Fue mucho Bernabéu para el Málaga. Con esta derrota, el Málaga acumula las tres primeras jornadas del campeonato sin ganar. El inicio era de aúpa. Ya tiene que empezar a dar números.