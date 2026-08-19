2-0 | El Málaga CF cae en su regreso a Primera contra un Atleti que tiró de artillería pesada

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF perdió 2-0 en su regreso a Primera División ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano. Los goles del Atleti fueron obra de Kang In Lee y Baena, ambos con espectaculares remates de falta directa. El Atleti impuso la diferencia con los cambios desde el banquillo y la calidad de sus jugadores, mientras que el Málaga mostró esfuerzo y buena actitud. El Málaga tuvo una clara ocasión al final de la primera parte, pero Oblak desvió el disparo de Chupe.

El Málaga CF se dio de bruces con la Primera División en el estadio Metropolitano. Sin hacer mal partido, sin dejar mala imagen y sin abandonar nunca su propuesta, fue superado durante noventa minutos por el Atlético de Madrid, que se impuso por 2-0 con dos golazos tremendos de Kan In Lee y Baena de falta directa.

Simeone maniató al Málaga con su unidad B y lo ejecutó con la artillería pesada que sacó desde el banquillo. Tuvo más piernas, más recursos que el Málaga y también a Pablo Barrios llevando la batuta.

Los de Funes resistieron en una primera mitad muy áspera que le planteó el cuadro local, incluso tuvo una ocasión clara en los estertores de los primeros 45 minutos, pero Oblak desbarató el disparo de Chupe.

En la segunda, Kang In Lee desarmó al Málaga por dentro cuando entró y luego lo castigó con un golazo cuando más abierto parecía el partido.

No hubo malas actuaciones individuales, pero la diferencia estuvo en los jugadores que entraron desde el banquillo en ambos equipos. El Atleti tenía campeones del mundo y el Málaga no.

Lo que sí tenía era una legión de malaguistas repartidos por todo el estadio que se hicieron notar durante toda la tarde noche.

Funes premió a los protagonistas del ascenso. Recio y Einar fueron las novedades con respecto a los que ascendieron en Almería. Mientras, Simeone sacó un equipo de entreguerras y tenía mejor equipo en el banquillo.

El Málaga fue de menos a más en una primera mitad en la que el Atleti fue ahogando a los de Funes con la presión. En el primer cuarto de hora prácticamente no les duró la pelota.

Mientras que cada vez que el conjunto colchonero merodeaba el área de Alfonso se olía el peligro. Einar y Rafita estuvieron firmes por su lado. Tuvieron trabajo.

Los blanquiazules tenían que recorrer muchos metros hasta llegar al otro área. Hubo algún escarceo de Joaquín por la izquierda, pero no se generó peligro.

Eso sí, no se le puede negar al Málaga intentar tener la pelota siempre que pudo. Pero esto es Primera y hay que moverla más rápido.

Entre Rafita y Puga abortaron algún amago de ocasión generadas por las bandas locales. Y Joaquín provocó la amarilla al canterano de Domínguez. Pudo haber visto más tarde la segunda, pero el Cordero Vega se la guardó.

Hancko vio otra amarilla tras una entrada por detrás a Puga, que vio la suya al filo del descanso.

La más clara la tuvo el Málaga ya en el descuento. Chupe se la llevó a trompicones entre él y Dani Lorenzo y la cruzó al palo largo de Oblak, que despejó con una estirada marca de la casa.

Demasiada artillería para el Málaga CF

Llorente sustituyó al canterano Domínguez tras el descanso. Había visto una amarilla y pudo ver la segunda.

El duelo empezó más abierto, hubo un intercambio de ocasiones y Chupe tuvo otra de las que no suele fallar. La pilló a media altura dentro del área pequeña pero le pegó al aire.

La respuesta llegó rápido por parte del Atleti con una doble ocasión de Lookman, que obligó a Alfonso Herrero a lo mejor de su repertorio, y otra de Mendoza antes de marcharse.

Ahí se empezó a desequilibrar la balanza. Antes del 60' Simeone le dio carrete a la vez a Giuliano, Kang In Lee y Baena. Los dos últimos impusieron su ley junto a Pablo Barrios, dueño y señor del centro del campo.

En el Málaga los cambios no le dieron el aire que le faltaba al equipo. Tuvo la pelota con menos agobios, pero el Atleti también cercaba el área con más espacios.

Kang In Lee se encontró todos los del mundo en el 70'. Se recorrió el balcón del área desde la derecha y con un zurdazo la puso imposible para Herrero. Debutó de pie el coreano.

No hubo respuesta del Málaga en forma de ocasiones. Sí lo siguió intentando, pero las piernas no le daban frente a Le Normand y Hancko, que estrelló un cabezazo en el larguero.

Dani Lorenzo se pensó demasiado un disparo desde el borde del área antes de marcharse lesionado. Al Málaga le falta disparo desde fuera. Sólo lo tiene Rafa, que en los minutos que tuvo no encontró opción.

En el 85' Baena le puso el epitafio al partido con un golazo tremendo. Antes del choque había sido homenajeado como campeón del mundo, y su respuesta fue un golazo lejano de falta directa que bajó en el momento justo para colarse en la escuadra.

Ahí se acabó el partido. Cero dramas para un Málaga que no paró de correr y de intentar dejar su propuesta en el escenario de la próxima final de Champions.

Al equipo le faltan algunas cosas, pero sobre todo tiempo para tener más poso en Primera División. Solo dos jugadores habían debutado en la élite antes de hoy. Llegarán días mejores.