Atlético de Madrid vs. Málaga CF, en directo: minuto a minuto, alineaciones, goles y estadísticas
El conjunto blanquiazul se mide al equipo de Simeone en el estadio Metropolitano a partir de las 21:00 horas.
Más información: horario y dónde ver el partido
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Arranca el partido
Después del homenaje a los campeones del mundo que juegan en el Atlético de Madrid y un minuto de silencio, ya se juega en el Metropolitano.
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Sale el Málaga a calentar: "Rosaleda y Roca"
Como ruge la afición malaguista cuando los suyos han salido a calentar.
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El once del Atleti
Simeone llena el equipo de jugadores menos habituales.
El primer XI del Atleti 26/27 🔴⚪ pic.twitter.com/iCw3nGwIM2— Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2026
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Miles de malaguistas en el Metropolitano
Ni feria ni nada. Miles de malaguistas se han desplazado hasta Madrid para acompañar al Málaga en su regreso a Primera División. Habrá una muy nutrida presencia de blanquiazules en las gradas.
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Ya hay once del Málaga
Funes saca su once de máxima confianza. Recio, Einar y Rafita en defensa. Dotor en el centro del campo.
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¡Bienvenidos!
Bienvenidos a El Español de Málaga para seguir el primer partido del Málaga en su regreso a Primera División. ¡
Te lo vamos a contar en directo desde el estadio Metropolitano.
Muy buenas tardes.