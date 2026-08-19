Estadio Metropolitano en la previa del Atlético de Madrid vs. Málaga de la temporada 26-27

Estadio Metropolitano en la previa del Atlético de Madrid vs. Málaga de la temporada 26-27 EEM

Málaga C.F.

Atlético de Madrid vs. Málaga CF, en directo: minuto a minuto, alineaciones, goles y estadísticas

El conjunto blanquiazul se mide al equipo de Simeone en el estadio Metropolitano a partir de las 21:00 horas.

Más información: horario y dónde ver el partido

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  1. Arranca el partido

    Después del homenaje a los campeones del mundo que juegan en el Atlético de Madrid y un minuto de silencio, ya se juega en el Metropolitano.

  2. Sale el Málaga a calentar: "Rosaleda y Roca"

    Como ruge la afición malaguista cuando los suyos han salido a calentar.

  3. El once del Atleti

    Simeone llena el equipo de jugadores menos habituales.

  4. Miles de malaguistas en el Metropolitano

    Ni feria ni nada. Miles de malaguistas se han desplazado hasta Madrid para acompañar al Málaga en su regreso a Primera División. Habrá una muy nutrida presencia de blanquiazules en las gradas.

  5. Ya hay once del Málaga

    Funes saca su once de máxima confianza. Recio, Einar y Rafita en defensa. Dotor en el centro del campo.

    Ficha del Atlético de Madrid vs. Málaga CF

    Ficha del Atlético de Madrid vs. Málaga CF Málaga CF

  6. ¡Bienvenidos!

    Bienvenidos a El Español de Málaga para seguir el primer partido del Málaga en su regreso a Primera División. ¡

    Te lo vamos a contar en directo desde el estadio Metropolitano.

    Muy buenas tardes.