Atlético de Madrid-Málaga CF: ocho años no son nada

La plantilla del Málaga CF se sube al AVE para viajar a Madrid. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF regresa a Primera División tras ocho años de ausencia, enfrentándose al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. El equipo dirigido por Funes llega con varias bajas importantes, incluyendo a Murillo, Adrián Niño, Calero y Aarón Ochoa. El Málaga parte con la plantilla de menor valor de la categoría, pero con una base de canteranos y la ilusión del ascenso reciente. El Atlético de Madrid afronta el partido con el caso Julián Álvarez en el centro de la actualidad y nuevas incorporaciones como Cuti Romero y Kang In Lee.

Ya está aquí el Málaga, en Primera División. El conjunto blanquiazul vuelve este miércoles a la élite del fútbol español ocho años después de su descenso de categoría a Segunda.

El Málaga de Funes se mide al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano a partir de las nueve de la noche en el que se hará su regreso a Primera División.

Precisamente vuelve a un estadio que inauguró el propio Málaga el año de su descenso. Ya ha llovido, y ha pasado por todas. Descenso a Segunda, administración judicial, descenso a Primera RFEF, milagro de Tarragona y la irrupción del 'Funesbuque'.

Y ahora está de vuelta entre los grandes del fútbol español. Y la primera cita le ha deparado un rival de tronío, nada menos que contra el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, el tercer equipo favorito para conquistar el título de Liga.

En este periplo, sin el Málaga en la élite, el Atleti levantó la Liga del COVID-19, la que se jugó sin público, mientras el Málaga ha penado por Segunda y Primera RFEF hasta estos dos últimos años de estabilidad y continuidad haciendo bien las cosas.

El Málaga llega al Estadio Metropolitano con sus canteranos al frente del proyecto que ahora mismo lidera Juanfran Funes. Larrubia, Chupe, Dani Lorenzo, Izan Merino, Ángel Recio y el capitán del barco Alfonso Herrero desafían al Atlético de Madrid.

No es una empresa fácil. El Málaga parte del vagón de cola económico de Primera División. El valor de su plantilla es el más escaso -38,6 millones los 664,30 de su rival de esta noche-, pero la ilusión y las ganas de 'los bichos' se interponen a todo ello.

El equipo de Funes llega plagado de bajas al Metropolitano, muchas de ellas estructurales en el proyecto. No estarán Murillo, Adrián Niño, Calero o Aarón Ochoa, el último en caer. Son jugadores imprescindibles para el entrenador blanquiazul. Solo Calero es un fichaje de esta temporada.

El resto forman parte de la base del equipo que maravilló la temporada pasada en Segunda División y conquistó el ascenso el 20 de junio en Almería, en una noche para el recuerdo e inolvidable para todos los malaguistas.

También entra en la lista contra pronóstico Carlos Dotor, con una lesión en el menisco pero que esta semana entrenó parcialmente con el grupo.

Se subirán al AVE 22 jugadores, los canteranos Otu y Juani entre ellos. Lobete, al que se le busca salida, también viaja a Madrid.

El Atlético, 'el tercer hombre'

Enfrente estará un Atlético de Madrid con el caso Julián Álvarez copando toda la actualidad deportiva. El equipo del Cholo Simeone se ha reforzado con la veteranía del Cuti Romero, Kang In Lee o Grimaldo para que sean titulares en este nuevo proyecto rojiblanco, copado de finalistas del pasado Mundial.

El central argentino está recién incorporado y tiene complicado ser de la partida.

Ha protagonizado una pretemporada seria, con buenos resultados y con Lookman despuntando como uno de los mejores jugadores en ataque. Y de nuevo es aspirante a todo si Madrid y Barcelona se descuidan.

Pero el caso Julián Álvarez está haciendo más ruido del que los colchoneros querrían. El delantero expresó su deseo de salir y el Barcelona contactó con él, pero el Atlético de Madrid se ha cerrado en banda y habrá, todo apunta, caso Julián Álvarez hasta el próximo 1 de septiembre.

El jugador lleva pocos días a las órdenes de Simeone. Ya sabe lo que piensa el club. Posiblemente no sea de la partida contra el Málaga, pero sin duda está marcando la pretemporada colchonera. Sorloth tampoco jugará este miércoles.

Pero el Málaga llega sin complejos, con el descaro que lo ha traído hasta aquí. Y con una legión de malaguistas que a buen seguro se colarán por todas las rendijas del Metropolitano, con buena parte de sus inquilinos de vacaciones.

El cántabro Cordero Vega será el encargado de impartir justicia. O no.

Pero el Málaga está aquí otra vez, como si nunca se hubiera ido. Porque ocho años no son nada.