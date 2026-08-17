El Málaga CF se queda sin la magia de Aarón Ochoa: lesión en el menisco

Las claves

Las claves Generado con IA Aarón Ochoa, una de las grandes promesas del Málaga CF, sufre una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. La baja de Ochoa se suma a las de Murillo, Carlos Dotor, Adrián Niño, Fernando Calero y Moussa, afectando la estructura del equipo. El mediapunta internacional había destacado en pretemporada con goles ante Leicester y Al Arabi, pero deberá parar varias semanas o meses. Ochoa se perderá importantes partidos de Primera División, como los encuentros frente al Atlético de Madrid y el Real Madrid.

El regreso del Málaga CF a Primera División está lejos de ser idílico. Las lesiones están castigando con fuerza al equipo de Juanfran Funes durante el verano y el último en caer ha sido la perla más preciada del vestuario, Aarón Ochoa.

El departamento de comunicación del club informó este lunes de que "nuevas pruebas médicas realizadas a Aarón Ochoa determinan que el jugador sufre una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha".

Otro menisco lesionado en el Málaga. El primero fue el de Murillo, que lo rompió en el partido del ascenso en Almería, y después ya en la pretemporada Carlos Dotor. Ahora le toca a Ochoa.

A esto hay que sumar las lesiones de Adrián Niño, Fernando Calero y Moussa.

Todas ellas, salvo la de Moussa, son bajas estructurales en el seno del equipo de Funes. Con la baja de Ochoa, el entrenador de Loja se queda sin el recambio natural de Joaquín. O al menos ese era uno de los cambios más habituales en los partidos de la temporada pasada.

Pero Ochoa era un jugador que podía participar por dentro, y formar en otras posiciones del campo, tanto en la medular como en ataque.

Ochoa jugó contra el Al Arabi dejando un golazo y ya no participó ni en Ceuta ni en el Trofeo Costa del Sol contra el Fulham y ahora llega esta noticia.

Esta pretemporada además había dejado la versión goleadora del mediapunta internacional con Irlanda. Anotó dos golazos contra Leicester y Al Arabi.

Aunque la baja de Ochoa es perder quizás al jugador con más talento de la plantilla, el de más proyección por edad y prestaciones, y que ahora tendrá que parar semanas o incluso meses, dependiendo del alcance la lesión y la forma de tratamiento que necesite.

El marbellí no podía jugar en el Estadio Metropolitano después de ser expulsado en Almería.

Tenía la ilusión de jugar en los grandes estadios de Primera, como todos sus compañeros. Pero tras el ascenso se encargó de verbalizarlo. No quería que las primeras jornadas fuesen contra Madrid ni Barcelona.

Se perderá el partido contra el Atlético de Madrid pero también el de la tercera jornada en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid.

Sin duda, otro varapalo para Funes y para el propio Aarón.