Varapalo para el Málaga CF: Dotor y Calero se pierden el arranque de liga

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando Calero y Carlos Dotor, titulares del Málaga CF, serán baja en el inicio de liga por lesión. Calero sufre fracturas en tres costillas y Dotor tiene una lesión de grado I en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Ambos jugadores se lesionaron durante el Trofeo Ciudad de Ceuta, sumando más problemas a la plantilla de Funes. Las ausencias se suman a las de Murillo, Juanpe y Aarón Ochoa, complicando la alineación para el debut ante el Atlético de Madrid.

El Trofeo Ciudad de Ceuta dejó un peaje negativo en el Málaga CF. Además de la mala imagen sobre todo de la segunda mitad y la primera derrota del verano, dos jugadores llamados a ser titulares se pierden el arranque de liga. Fernando Calero y Carlos Dotor serán baja para los primeros partidos de la temporada.

El club emitió un comunicado con los partes médicos de los dos futbolistas. Y ambos son preocupantes. Especialmente en el caso de Calero, por la escasez de centrales disponibles.

"Las pruebas médicas realizadas recientemente determinan que Calero sufre fracturas costales en las costillas 9, 10 y 11 izquierdas. Por su parte, Dotor tiene una lesión de grado I en el ligamento colateral interno de su rodilla derecha".

Este fue el mensaje difundido por el departamento de comunicación del club, que cae como un jarro de agua fría a diez días del partido frente al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano de la primera jornada de Liga.

Tanto Dotor como Calero fueron titulares en el segundo test en dos días consecutivos para los de Funes. Tras ser suplentes contra el Al Arabi, ambos fueron de la partida en Ceuta dentro del plan del entrenador de Loja de darle 70 minutos a casi toda la plantilla.

Pero tanto el de Majadahonda como el central se tuvieron que retirar lesionados en la segunda mitad. Dotor se fue tocado al descanso, probó en la reanudación pero pidió el cambio en la primera acción.

Calero se fue en el minuto 62 con las costillas rotas.

Son dos bajas para Funes que se unen a las de larga duración de Murillo y Juanpe y la de Aarón Ochoa por su expulsión contra el Almería. Tendrá que cumplir partido de sanción contra el Atlético de Madrid.

La lesión de Calero le deja a Funes a Recio y Einar como la pareja más fiable para su estreno en Primera División. Precisamente, la pareja con la que tuvo que debutar al frente del Málaga CF y que mantuvo hasta que Recio se lesionó.