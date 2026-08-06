4-2 | Primera victoria de la pretemporada para el Málaga CF

Adrián Niño y Aarón Ochoa celebran un gol del Málaga CF al Al Arabi SC en un partido de pretemporada. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF logró su primera victoria de la pretemporada al vencer 4-2 al Al Arabi catarí, con goles de Aarón Ochoa, Niño y un doblete de Jauregi. El equipo mostró gran superioridad en el ataque, aunque la defensa permitió dos goles en las únicas ocasiones claras del rival. Alfonso Herrero, Ramón y Rafita debutaron en la pretemporada durante este encuentro, destacando la participación de Funes con el once titular durante casi 70 minutos. El partido sirvió para preparar el regreso a Primera División, con un Málaga dominante y con buenas combinaciones ofensivas.

El retorno a Primera División de forma oficial está más cerca y el Málaga CF sigue rodando para su puesta a punto. Contra el Al Arabi catarí firmó la primera victoria de la pretemporada por 4-2 con un golazo de Aarón Ochoa, otro de Niño y dos de Jauregi, uno de penalti.

La fluidez arriba no decae, esta vez sin tener que remontar. Para preocuparse, la facilidad con la que los cataríes anotaron sus dos goles en sus dos únicas ocasiones. Muy mal defendida el área.

El Málaga fue superior frente al rival más endeble contra el que se ha visto las caras en la pretemporada, y el partido sirvió para que Alfonso Herrero, Ramón y Rafita, estos dos en los minutos finales, debutaran en pretemporada. Funes tiró del equipo titular casi setenta minutos.

El de Loja apostó de inicio por su 1-4-3-3 con Herrero, que debutaba esta pretemporada; Puga, Recio, Otu y Dani Sánchez; Arriaza, Rafa y Aarón Ochoa en el centro del campo, con Larrubia y Joaquín en las bandas y Niño sólo en punta.

El Málaga dominó de cabo a rabo la primera mitad. Salvo un susto con la salida del balón al inicio, los blanquiazules monopolizaron la pelota, jugando entre líneas, intentando llegar por las bandas, y con Alfonso Herrero como mero espectador.

El Al Arabi es un rival con menos prestaciones que los anteriores de la pretemporada. Apenas inquietó ni apretó al Málaga. Se sucedieron las llegadas por un lado y por otro, con remates con poca fe.

A los veinte minutos la pelota le cayó a Aarón Ochoa al borde del área, vio y ejecutó un balón a Dani Sánchez entre varios rivales. El malagueño la cruzó y en el otro costado apareció Larrubia. La puso atrás, Puga se abrió de piernas para dejarla pasar y el balón llegó al punto de penalti.

Cuando la pelota se quedó muerta en los pies a Aarón Ochoa todo el mundo sabía lo que iba a hacer. Y lo hizo mejor que lo que todo el mundo imaginó. La colocó en la escuadra. ¿Qué será de la carrera de este futbolista?

A raíz del gol empezaron a pesar algo las piernas y el ritmo de circulación del Málaga fue más lento, pero Herrero siguió siendo un espectador.

Pero fútbol es fútbol, que diría Boskov. Una pared larga antes del descanso acabó con el jugador catarí más activo, Isaac Lihadji, ganándole la partida a Puga por la izquierda y poniéndola al segundo palo donde el español Pablo Sarabia estaba incomprensiblemente solo. Controló y la mandó a la red con calma y mandó el partido al descanso.

Niño y doblete de Jauregi tras el descanso

El partido tras el descanso empezó bronco. Con los cataríes repartiendo leña. En esas, Niño le pegó una patada al aire sin portero solo delante de la portería. La jugada fue por la derecha con Puga llegando a la línea de fondo.

Pero un pistolero no falla dos veces. En el 54 la empujó en el otro palo tras una buena triangulación por la izquierda. Joaquín para Dani Sánchez y este al segundo palo. No lo podía fallar.

El partido se trabó. En el 61' Niño dejó su sitio a Jauregi. La primera que metió fue para dentro. Dani Sánchez agrietó las líneas cataríes en diagonal. Tuya mía por la derecha entre Puga y Larrubia que el '10' puso con rosquita alta y para dentro. El delantero vasco la cruzó con la frente desde un palo a otro.

La mala noticia es que el Al Arabi necesitó muy poco para castigar al Málaga. En su segunda llegada del partido anotó el segundo. Issa Laye se encontró una parcela dentro del área para rematar un balón llegando desde atrás que recogió un compañero solo también en el segundo palo.

Después llegó el carrusel de cambios para que debutaran Ramón y Rafita en esta pretemporada. Se cambió a todo el equipo. Rafita fue objeto de un penalti que Jauregi mandó a la red desde los once metros.

Izan Merino formó pareja de centrales con Calero en este tramo final del partido, ya con poca luz sobre el Marbella Football Center, donde los de Funes se dedicaron a circular la pelota hasta el pitido final. Este viernes, otro partido en Ceuta. Esto no para.