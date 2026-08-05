Antonio de la Torre cierra el círculo con el Málaga en Primera: "Tranquilo, hemos vuelto"

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio de la Torre protagoniza la campaña de abonados del Málaga CF tras el regreso del equipo a Primera. El nuevo spot rinde homenaje al primer anuncio de 2023, con De la Torre y Salva Reina en las gradas de La Rosaleda. La campaña ha sido ideada por la agencia FENOMENAL y producida por GOLDA, responsables de las piezas audiovisuales anteriores. En la actual campaña, De la Torre transmite el mensaje "Tranquilo, hemos vuelto" a la afición malaguista.

El Málaga CF y Antonio de la Torre están de vuelta. El actor malagueño cierra el círculo protagonizando la tercera campaña de abonados en cuatro años tras el descenso a Primera RFEF.

Aunque la primera fase de la campaña ya se ha cerrado, impidiendo las otras dos porque el 99,96% de todos los abonados ha renovado su abono, el club ha presentado el nuevo spot con De la Torre de nuevo como protagonista, rescatando el primer anuncio que protagonizó junto a Salva Reina en el verano de 2023, con el equipo en Primera RFEF.

El vídeo es una mezcla entre aquel spot con De la Torre sentado en las gradas de La Rosaleda con Salva Reina en el papel de barrendero animándole a irse, "ese el problema".

Un nuevo De la Torre, con más pelo y más barba, reaparece para susurrarle al de 2023 que el Málaga y el malaguismo han vuelto. "Tranquilo, hemos vuelto".

En la campaña de 2024, De la Torre simplemente subía una fila de la grada de La Rosaleda con cara de satisfacción.

La campaña, según explica el club, ha sido ideada por la agencia FENOMENAL, bajo la dirección creativa de David Titos, y producida por GOLDA, el mismo equipo responsable de las dos piezas anteriores que han acompañado este recorrido al conjunto blanquiazul.

Campaña de abonados 2026-2027

Campaña de abonados 2024-2025

Campaña de abonados 2023-2024