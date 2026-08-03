Así es la nueva camiseta del Málaga CF: ya está a la venta y este es su precio

Izan Merino y Dani Lorenzo con la tercera equipación del Málaga CF Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF ha lanzado su tercera equipación, que rinde homenaje a los 103 municipios de la provincia, incluyendo sus nombres en la camiseta. La nueva camiseta destaca por su diseño en negro con detalles rosas, fruto de la colaboración entre el club y la marca hummel. La equipación ya está disponible tanto en tiendas físicas (La Rosaleda y calle Larios) como online, con la camiseta a 79,95 euros y el pantalón a 39,95 euros.

Ya está a la venta la tercera equipación del Málaga CF. La que homenajea a todos los municipios de la provincia con los nombres de los 103 pueblos incrustados en toda la zamarra.

El negro con los detalles rosas es la apuesta que han hecho el Málaga y hummel para esta prenda en el regreso a Primera División.

La camiseta y el pantalón ya se pueden comprar tanto en las tiendas físicas de La Rosaleda y de calle Larios como de forma online.

El precio de la camiseta es de 80 euros, 79,95 para ser exactos, al igual que la primera y la segunda. El pantalón vale 39,95.

A continuación, puedes ver las imágenes con todos los detalles de la tercera camiseta del Málaga CF:

Todos los detalles de la tercera equipación del Málaga CF para la temporada 2026-2027. Málaga CF

Todos los detalles de la tercera equipación del Málaga CF para la temporada 2026-2027. Málaga CF

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